Drei streicht bei Tarifen die Datenlimits, 5G schon ab 19,90 Euro

Drei aktualisiert seine Tarife. Dabei entfallen die Datenlimits für die meisten SIM-Only-Tarife und für Tarife, die mit dem Kauf von Smartphones gekoppelt sind.

Außerdem haben die Tarife unlimitierte Minuten und SMS in Österreich und der EU. Für das EU-Roaming gibt es aber noch ein Datenlimit, das sich je nach Vertrag unterscheidet.

SIM-Only-Tarife

Zudem senkt Drei den Peis für seinen günstigsten SIM Only 5G-Tarif. SIM Unlimited M kostet jetzt 19,90 Euro monatlich, mit unlimitierten Daten in Österreich, sowie unlimitierten Minuten und SMS in Österreich und der EU. Das Datenlimit in der EU beträgt 19 GB. Die maximale Downloadgeschwindigkeit beträgt 150 Mbit/s, der Upload 50 Mbit/s.

Der 5G-Tarif SIM Unlimited L kostet 29,90 Euro. Die Unterschiede zu Unlimited M sind 300 Mbit/s Downloadspeed und 100 Mbit/s Uploadgeschwindigkeit, sowie 28 GB inkludiertes EU-Datenroaming.

Der günstigste SIM-Only-Tarif bei Drei ist SIM mit 12,90 Euro. Der ist nur im 4G-Netz und hat ein Datenlimit in Österreich von 30 GB.

Tarife mit Smartphones

Bei den Tarifen mit Smartphones sind alle 5G-Tarife und alle ohne Datenlimit in Österreich. Hier muss man aber auf die Geschwindigkeiten achten. Bei Unlimited S gibt es nur 50 Mbit/s Downloadgeschwindigkeit, das ist weniger als die 80 Mbit/s beim SIM-Tarif im 4G-Netz. Erst der Tarif Unlimited L bietet 150 Mbit/s Download. Hierfür zahlt man 44,90 Euro pro Monat.

Das Entfallen der Datenlimits gilt nur für Neukund*innen. Bestandkund*innen wird geraten, sich ihre Verträge anzuschauen und auf einen der neuen Verträge umzusteigen, wenn sie das unlimitierte Datenvolumen benötigen oder eine höhere Down- und Uploadgeschwindigkeit. Dabei muss man natürlich darauf achten, ob auch das aktuelle Smartphone 5G-fähig ist.