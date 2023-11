futurezone Award 2023: Container-Fischzucht ist KMU-Innovation des Jahres

In der Awardkategorie KMU Innovation - powered by Drei wurden kleine und mittelgroße Unternehmen gesucht, die durch den Einsatz innovativer Produkte und Strategien ihren Business-Alltag revolutioniert haben. Der Mittelstand gilt als Kern der österreichischen Wirtschaft. Wer in Zukunft in der obersten Liga mitspielen will, muss sich hier stetig weiterentwickeln.

Das heurige Siegerprojekt ist LARA von Blue Planet Ecosystems. Dabei handelt es sich um ein modulares Aquakultur-System für die nachhaltige Fischproduktion. Ziel ist es, Algen und Fische in einem geschlossenen Ökosystem zu züchten, um eine nachhaltige Nahrungsquelle zu schaffen, die den Bedarf der wachsenden Weltbevölkerung decken kann.

