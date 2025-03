Dieser AI-Bot ist jetzt die meist heruntergeladenen App in China

Das chinesische Unternehmen Tencent veröffentlichte den KI-Assistenten Yuanbao bereits im vergangenen Jahr. Jetzt sorgt die App, mit der man Dokumente analysieren und zusammenfassen oder Texte und Bilder erstellen kann, für Aufmerksamkeit.

Der KI-Bot Yuanbao von Tencent Holding Ltd. überholte DeepSeek und wurde damit zu jener App, die in China am meisten gedownloadet wurde. Wie Bloomberg berichtet, verdeutlicht das die zunehmende Konkurrenz am chinesischen Markt.

Eine App mit 1,4 Milliarden Nutzern

Denn sie scheint das Rennen um die beliebteste App auf chinesischen Handys vorübergehend gewonnen zu haben. Tencent ist nicht nur ein führender Spieleanbieter, sondern erreicht mit seiner WeChat-Plattform über 1,4 Milliarden Nutzer und Nutzerinnen.

Erst vergangene Woche brachte Tencent eine Hunyuan-Turbo Edition auf den Markt, also ein KI-System, das nach eigenen Angaben schneller als DeepSeek sein soll. Dabei nutzt Tencent auch Technik von der Konkurrenz. Neben der hauseigenen Hunyan-Technologie, wird das R1-Modell von DeepSeek genutzt.

Konkurrenz bringt Dynamik

In China sind drei der fünf am häufigsten heruntergeladenen kostenlosen Apps KI-Bots. Darunter, Doubao von ByteDance, DeepSeek und eben Tencent. Die App kann derzeit kostenlos genutzt werden.

Einen Monat nach dem Aufstieg hat der Chatbot von DeepSeek das Technologie- und Internet-Ökosystem Chinas belebt und sowohl Investitionen als auch die Einführung neuer Produkte vorangetrieben.