DeepSeek: Chinas neue KI lässt die USA zittern

In Davos diskutieren Wirtschaftsbosse auch über die erstaunlichen KI-Entwicklungen in China.

Zudem stellte DeepSeek am Montag ein neues Modell namens r1 vor, das auf logisches Denken spezialisiert ist und in den Vergleichstests ebenfalls besser abschnitt als OpenAIs o1 .

Microsoft-Chef beeindruckt

Auch beim Weltwirtschaftsforum in Davos spricht die Wirtschaftselite über die chinesischen Entwicklungen im KI-Bereich. „Wir sollten diese Entwicklungen aus China sehr, sehr ernst nehmen“, meinte etwa Microsoft-Chef Satya Nadella. „DeepSeeks neues Modell zu sehen, ist wirklich beeindruckend, sowohl in Bezug auf die effektive Umsetzung eines Open-Source-Modells, das diese rechenzeitoptimierte Leistung liefert, als auch bezüglich seiner hohen Effizienz“, erklärte Nadella.

In den USA beobachtet man die chinesischen Entwicklungen im KI-Bereich nun zunehmend nervös. Es stellt sich die Frage, ob die globale US-Führungsposition bei der Künstlichen Intelligenz tatsächlich aufrechterhalten werden kann. Denn in den USA wird weitaus mehr Geld in die KI-Entwicklung gesteckt.

Chips oder anderes Training?

Man fragt sich, wie das chinesische Labor es mit so wenig Budget und trotz der verhängten Beschränkungen für leistungsstarke Chips, die man für das KI-Training benötigt – wie die Nvidia H100 –, geschafft hat, solche großartigen Ergebnisse zu erzielen.

Eine Erklärung könnte sein, dass DeepSeek es irgendwie geschafft hat, die US-Exportbeschränkungen zu umgehen. Es könnte andererseits aber auch sein, dass sie neue Trainingsansätze verwendet haben, die viel effizienter sind und amerikanische Leistungen in den Schatten stellen.