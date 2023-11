Wie innovative Mikrochips in Rechenzentren Energie einsparen

Die globale Vernetzung, technologische Innovationen und die steigende Menge an Elektronik in unserem Alltag brauchen Energie. Sehr viel davon. Der Ausbau von erneuerbaren Quellen schreitet zwar voran, Solar- und Windkraft alleine werden aber nicht genügen.



AT&S forscht deshalb an Möglichkeiten, um den Energieverbrauch von Technologie grundlegend zu reduzieren. Hierfür setzt das österreichische Unternehmen aus Leoben bei den Grundbausteinen moderner Elektronik an: den Mikrochips. Über Jahrzehnte hinweg wurde eine höhere Effizienz erreicht, indem die Transistoren auf den Chips immer kleiner wurden. Hier wird aber bald eine unüberwindbare physikalische Grenze erreicht, wenn Transistoren auf die Größe von Atomen schrumpfen.



Eine Lösung, um dennoch mehr Effizienz zu erreichen, ist das Kreieren einer neuen Architektur für Mikrochips. Statt einer „großen“ Recheneinheit, die alles alleine können muss, kombiniert man mehrere spezialisierte Chips, die zusammenarbeiten. Damit diese als Chipset funktionieren, müssen sie zu einem effizienten Paket verbunden werden. AT&S ist einer der führenden Anbieter für diese „Advanced Packaging“-Lösungen.

Je dichter so ein Paket aus Chips werden kann, bei gleichzeitig schneller und verlustfreier Kommunikation, desto weniger Energie wird verbraucht. Intel plant, bis 2030 Chips mit Advanced-Packaging-Technologie für Rechenzentren zu veröffentlichen, die eine Billion Transistoren beinhalten. Zum Vergleich: Intels aktuelle Server-Prozessoren haben 48 Milliarden Transistoren.



Rechenzentren mit solch neuen Mikrochips können also bei gleichem Energiebedarf mehr Leistung erzielen. Dadurch müssen weniger Rechenzentren gebaut werden, was wiederum Ressourcen, Strom und Wasser einspart. Letzteres ist nötig für die Kühlung vieler Rechenzentren, was vor allem im Sommer und in Dürreperioden für zusätzliche Probleme sorgt.