Wie das Hörgerät zum Echtzeit-Übersetzer wird

Die Minileiterplatte kommt schon jetzt zum Einsatz und wird ständig weiterentwickelt, um kleiner, effizienter und leistungsstärker zu sein. Dadurch können die Hörgeräte mit der Leiterplatte mitschrumpfen – irgendwann werden leistungsstarke Geräte völlig verschwinden, indem sie etwa zu einer Art Implantat werden.

Den derzeit üblichen „Klotz“ am Ohr braucht man dann nur mehr kurz am Abend oder in der Früh tragen, um den Akku des implantierten Hörgeräts drahtlos zu laden. Hier ist AT&S an einem internationalen Forschungsprojekte für Mini-Elektromagnete beteiligt, um diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen.