Wie die boomende steirische Elektronikbranche um Fachkräfte wirbt

“Kommt in die Steiermark, dort lässt es sich gut leben”, wirbt Timo Schwarz am Dienstag beim “Start me up Tuesday” der FH Technikum Wien um Fachkräfte. Tatsächlich boomt die Elektronikbranche im südlichsten Bundesland Österreichs. Beim Leiterplattenhersteller AT&S in Leoben ist Schwarz für das Team im geplanten “Research und Develepment”-Center zuständig.

Momentan befinde man sich noch in der Konstruktionsphase, 2023 sollen dann die ersten Maschinen eintreffen, 2028 soll der Bau komplett abgeschlossen sein. 400 Millionen investiert AT&S in das Zentrum, das dann europäischer Vorreiter in der Substrattechnologie werden soll. “Ich selbst hätte es nicht für möglich gehalten, dass das bei uns in Europa möglich ist”, erzählt Schwarz.

AT&S sucht Fachkräfte

Substrate bilden dabei eine Basis, auf denen mikroskopisch kleine elektronische Komponenten und Verbindungen aufgetragen werden. Die Branche liegt dabei im Trend. “Alles wird immer kleiner, immer feiner, immer dünner”, sagt Schwarz. Egal ob für mobile Geräte, das Internet of Things oder im Automotive-Bereich - die Nachfrage nach Substraten steigt.