Intelligentes Pflaster warnt vor Infektionen

Es wurde bereits an Personen getestet, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatten. „Eine der Personen, die das Pflaster getestet hatte und später positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hatte kein Fieber. Durch das Pflaster konnten wir aber in der Nacht Temperaturveränderungen sehen und wussten, noch bevor der Coronatest gemacht wurde, dass etwas nicht stimmte“, sagt Koele. Auch bei den anderen Testpersonen wurden Temperaturschwankungen festgestellt. Laut dem Experten funktioniere das Pflaster als Frühzeitindikator und bringe rechtzeitig eine medizinische Untersuchung ins Rollen. Die Werte können exportiert und an Hausärzt*innen weitergeleitet werden.

Aktiviert wird das Sensorpflaster per App. Die Werte werden in einer Temperaturkurve über NFC an das Smartphone übertragen. Unnatürliche Abweichungen – etwa wenn das Pflaster beim Duschen nass und dadurch kälter wird – werden mithilfe von Software herausgefiltert. „Auch können Abweichungen entstehen, wenn jemand mit der Hand über dem Kopf schläft. Andersrum beeinflusst ein angelegter Arm ebenfalls die Temperatur. Diese Artefakte können wir durch Algorithmen erkennen und wissen, ob es zu Infektionen oder lokalen Temperaturerhöhungen kommt“, sagt Koele. Da Temperaturveränderungen so früh erkannt werden können, kann die Innovation auch im Falle zukünftiger Pandemien oder neuartiger Tropenkrankheiten zur Anwendung kommen.

Infektionsrisiko im Spital

Welche Daten Anwender*innen freigeben wollen, bestimmen sie selbst. „Diese werden nur lokal am Handy gespeichert und am Server anonymisiert verarbeitet. Außerdem sind die Nutzer*innen in der App mit keinen Konten verknüpft – man kann also auch Pseudonyme verwenden“, versichert Koele. Vorrangig ist das Sensorpflaster für medizinische Einrichtungen und Pflegeheime gedacht. Denn: „In Krankenhäusern gibt es Desinfektionsroutinen, wobei gewisse Superkeime überleben“, erklärt er.

Bei einmaligem Gebrauch des Sensorpflasters in Kliniken werde das Infektionsrisiko hingegen reduziert: „Dadurch, dass ich das Pflaster nicht desinfizieren muss, weil es nur einmalig benutzt wird, können keine solchen Superkeime entstehen. Wird hingegen ein herkömmlicher Thermometer nicht restlos gereinigt, kann das Bakterium übergeben werden“, sagt der Fachmann. Hygiene sei in Krankenhäusern generell ein schwieriges Thema – immer wieder würden Patient*innen an Superkeimen erkranken.

An der Integration des Pflasters in medizinischen Einrichtungen werde gearbeitet. Nicht nur werde das Pflegepersonal damit entlastet, zumal es die Werte der Patient*innen nicht mehr permanent erfassen muss. Auch der Patientenkomfort steige. Ärzt*innen sehen, ob es in der Nacht zu einer Erhöhung der Temperatur kommt oder ob es etwa eine medikamentöse Beeinflussung der Temperatur gibt. „Dadurch lassen sich bessere Diagnosen und Therapieüberwachungen durchführen“, sagt der Biomediziner.