App erkennt "unsichtbare" Krankheitssymptome bei Haustieren

Nach außen wirkt die Katze gesund, in Wahrheit leidet sie aber schon lange an einer Nierenerkrankung. Und die kann sowohl bei Katzen als auch bei Hunden gefährlich werden. „Nieren- und Harnwegserkrankungen zählen zu den häufigsten Gründen für einen Tierarztbesuch. Bei Katzen ist Nierenversagen sogar die Todesursache Nummer eins. Zwischen 20 und 40 Prozent aller Katzen erkranken im Laufe ihres Lebens daran“, sagt Markus Zengerer, Gründer des Wiener Start-ups Pezz, gegenüber der futurezone.

Der Tierbesitzer sammelt den sauberen Urin, der mittels der speziell entwickelten Testschale aufgefangen wird. In dieser Testschale ist ein Urinteststreifen integriert, welcher automatisch mit der idealen Menge Urin benetzt wird. "Dieser integrierte Teststreifen wird dann mittels unserer App gescannt und durch einen Farbabgleichsalgorithmus ausgewertet", sagt Zengerer.

Die Pezz-Experten prüfen in Folge jedes Ergebnis, bevor es den Kunden in der App zur Verfügung steht. Das dauert im Durchschnitt etwa 10 Minuten. "Aktuell arbeiten wir an einer vollautomatisierten Lösung mittels künstlicher Intelligenz", so der Spezialist.

Keine Diagnose

Ist ein Wert auffällig, zeigt die App an, dass dieser mit einem Tierarzt abzuklären ist. "Was wir mit dem Kit nicht tun, ist Krankheiten erkennen – eine Diagnose stellt in jedem Fall der Tierarzt. Wir erkennen Anzeichen einer Krankheit, wenn sie noch gar nicht sichtbar sind“, so Zengerer.