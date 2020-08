Hochauflösende 3D-Scans zeigen Inneres vom mumifizierter Katze

Diese Funde decken sich mit den Vermutungen, die Ägyptologen bereits seit Langem über solche Begräbnis-Rituale aufstellten. Die alten Ägypter mumifizierten demnach nicht nur Menschen, sondern auch Tiere wie Krokodile, Katzen, Vögel und Hunde. Manchmal wurden die Tiere mit ihren Besitzern begraben. Häufiger galten sie aber als Opfergabe, die Tempelbesucher den Göttern darbieten konnten.

Verkauf im Tempel

Die Tiere wurden zu diesem Zweck im Tempel gehalten oder gefangen und anschließend von Priestern einbalsamiert. Dann wurden sie an die Besucher verkauft. Die Forscher vermuten, dass so 70 Millionen Tiermumien entstanden.

Die Scans sind dabei so detaillierte und hochauflösend, dass die Forscher sie in der virtuellen Realität darstellen und darin herumgehen könnten, erklärt Richard Johnson, der am Projekt beteiligt war, der BBC. Die Daten wurden auch dazu genutzt, einen 3D-Druck des Katzenschädels herzustellen – ohne das die Bandagen der Mumie entfernt werden mussten.