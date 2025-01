Russland zerstört unabsichtlich nordkoreanische Luftabwehr

Es könnte auch bedeuten, dass Russland Engpässe bei der Luftabwehr hat und daher auf Unterstützung aus Nordkorea zurückgreift. Das würde heißen, dass Russland nicht in der Lage ist, derartige Waffenplattformen schnell genug zu produzieren, um seine bisherigen Verluste am Schlachtfeld auszugleichen. Schon zuvor wurden nordkoreanische Fahrzeuge, Haubitzen und Maschinengewehre in russischen Händen bei Gefechten in der Ukraine gesichtet.

➤ Mehr lesen: Panzerjäger aus Nordkorea in der Ukraine aufgetaucht

Möglich wäre auch, dass Nordkorea sein Luftabwehrsystem auf einem echten Schlachtfeld testen möchte. Damit könnte das nordkoreanische Militär die Schwachpunkte seiner Systeme identifizieren, daraus lernen und eine verbesserte Variante bauen.