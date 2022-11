Das ist Chinas neues hochmodernes Luftabwehr-Fahrzeug

China hat auf der heurigen Zhuhai Air Show ein Luftabwehr-Fahrzeug vorgestellt, dass als Typ 625E AA Gun Missile Integrated Weapon System bezeichnet wird. Dieses ist sowohl mit Raketen als auch mit Kanonen im Gatling-Stil (die Gatling Gun war das erste schnellfeuernde Repetiergeschütz) ausgestattet.

Details zu den Ursprüngen und technischen Spezifikationen zu dem chinesischen Fahrzeug gibt es kaum – an seiner Entwicklung dürften aber die China South Industries Group Corporation (CSGC) und China North Industries Group Corporation (Norinco) beteiligt zu sein. CSGC ist ein staatseigener Hersteller von zivilen und militärischen Technologien, die für in- und ausländische Kund*innen produziert werden. Das Akronym Norinco wird laut The Drive verwendet, wenn das Unternehmen international tätig ist.