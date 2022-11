Mysteriöse Stealth-Drohne in China gesichtet

Kurz vor dem Start einer großen Luftfahrt-Messe in China wurde eine mysteriöse Stealth-Drohne am Flughafen Zhuhai nahe Hongkong gesichtet. Bei dem unbemannten Flugobjekt könnte es sich um einen Prototyp handeln. Bereits in den vergangenen Wochen kam es zu Spekulationen, dass China an einer neuen Tarnkappendrohne arbeitet.