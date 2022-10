Bilder von chinesischer Tarndrohne aufgetaucht

Zum vielleicht ersten Mal wurde eine neue chinesische Tarndrohne in der Luft gesichtet. Ein Video , das auf das chinesische soziale Medium Weibo hochgeladen wurde, soll die Drohne zeigen. Es ist allerdings noch unklar, wann oder wo das Video aufgenommen wurde.

Die Drohne in dem Video ähnelt dabei der chinesischen “ Star Shadow ”-Drohne. Durch die schlechte Qualität des Videos ist es aber sehr schwierig, eine genauere Bestimmung durchzuführen. Sogar die Größe des Fluggeräts ist nur sehr schwer einzuschätzen.

Möglich sei aber auch, dass es sich bei der Drohne in dem Video um eine CH-7 handelt, wie “The War Zone” berichtet. Die “Caihong-7” wurde von der staatlichen Firma China Aerospace Science and Technology Corporation entwickelt, eine lebensgroße Attrappe wurde 2018 vorgestellt.