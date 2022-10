China paart Drohnen mit Roboterhunden und Maschinengewehren

Chinesische Roboterhunde mit Maschinengewehren kommen nun auch per Drohne angeflogen.

In dem Video fliegt die Drohne auf ein Hausdach zu, wo sie anschließend den “zusammengekauerten” Hund absetzt. Der Roboterhund steht anschließend auf und spaziert auf Dach herum. Ausgestattet ist er mit einer Waffe, die laut The Drive ein chinesisches QBZ-97-Maschinengewehr sein könnte.

Wieder einmal sorgt ein kurios anmutendes Waffensystem aus China für Aufsehen. In Videos, die im Netz verbreitet werden, ist zu sehen, wie eine Drohne einen Roboterhund transportiert, der mit einem Maschinengewehr ausgestattet ist. Das einminütige Video wurde ursprünglich auf dem chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo geteilt, findet sich nun aber an mehreren Stellen auf Social Media wieder.

Der Weibo-Account, auf dem das Video ursprünglich geilt wurde, dürfte direkt mit dem chinesischen Rüstungskonzern China Kestrel Defense in Verbindung stehen. Das Unternehmen hat auch bereits in der Vergangenheit Videos von einem derartigen Kampfroboter verbreitet. Die Kombination mit der Drohne könnte einen flexibleren Einsatz der Roboter ermöglichen.

Auch wenn diese Geräte dem Boston Dynamics Roboterhund sehr ähnlich sehen, handelt es sich dabei um eigene Varianten chinesischer Bauart. Dass diese Roboter mit Waffen ausgestattet werden, ist an sich nichts Neues. So hat etwa das russische Militär kürzlich einen Roboterhund mit Granatwerfer präsentiert. Laut einem Bericht bei The Drive handelt es sich bei dem Hund ebenfalls um eine chinesische Entwicklung, wie sie etwa bei AliExpress um einige Tausend Euro gekauft werden kann.

Auch US-Rüstungsunternehmen experimentieren mit solchen Konzepten. Die vierbeinigen, unbemannten Maschinen (Quadrupedal Unmanned Ground Vehicle) werden auch als Q-UGV bezeichnet.

Inwieweit die Hunde aber tatsächlich in der Praxis kampftauglich sind, ist noch unklar.