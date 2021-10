Roboter-Hund hat Scharfschützengewehr am Rücken

SPUR wurde am Mittwoch bei der jährlichen Haupttagung der US Army in Washington D.C. erstmals vorgestellt.

Mithilfe seines vierbeinigen Designs könne sich der Roboter-Hund zudem einfach stabilisieren, wenn er etwa geschubst wird. Laut The Drive gebe es auch unbewaffnete Q-UGVs, die bereits in begrenzter Anwendung seien, etwa in der Tyndall Air Force Base in Florida. Auch von anderen Einheiten würden diese getestet.