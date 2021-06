Video: Roboterhund Spot tanzt mit Boyband BTS

Das zweite Video mit dem beliebten Roboter-Hund Spot ist ein reines Tanz-Video . Mehrere Spots tanzen synchron zu einem Song „ Ioniq: I’m On it “.

Millionen Clicks auf Youtube

Die neuen Videos mit Spot von Hyundai kommen gut an, so verzeichneten sie mehrere Millionen Clicks auf YouTube binnen weniger Tage. Doch das neue BTS-Video der Boygroup kommt noch besser an: Es wurde 113 Millionen Mal innerhalb von 24 Stunden geklickt, berichtet Engadget.



Boston Dynamics entstand 1992 als Spin-Off des MIT. 2014 wurde das Unternehmen von Google gekauft. 2017 wurde es aber schon wieder verkauft, an SoftBank und jetzt hält Hyundai 80 Prozent der Anteile an der Firma.