Hyundai hat Hersteller von Roboter-Hund Spot jetzt übernommen

Am Populärsten ist aber Spot, der auch als einziges Produkt von Boston Dynamics derzeit gekauft werden kann. Zielpublikum sind industrielle Anwender, die den Roboter unter anderem zur Inspektion von gefährlichem oder unzugänglichem Terrain, zur Datenerfassung und zum Transport von Lasten verwenden können.

Boston Dynamics entstand 1992 als Spin-Off des MIT. 2014 wurde das Unternehmen von Google gekauft. 2017 wurde es aber schon wieder verkauft, an SoftBank und jetzt hält Hyundai 80 Prozent der Anteile an der Firma. Der Deal war Ende 2020 offiziell bekannt gegeben worden, nun ist er final vollzogen worden. Weitere Details zum Deal sind nicht bekannt, wie Cnet berichtet. Was der Autohersteller mit dem Unternehmen vor hat, ist komplett unklar.