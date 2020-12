Video: Rettungs-Roboter Atlas tanzt den Twist

Der Rettungs-Roboter Atlas sieht zwar nicht besonders agil aus, beweist aber in einem neuen Video genau das Gegenteil. Er tanzt zu „Do you love me?“ und macht dabei eine richtig gute Figur. Seine Hüften bewegen sich zwar nicht ganz so gut wie die von echten Menschen, dafür wirkt seine übermächtige Größe nicht störend bei den shakenden und twistenden Bewegungen, die zu dem Song möglich werden.