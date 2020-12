Roboterhund Spot hat neues Herrchen: Hyundai kauft Boston Dynamics

Mit etwa 75.000 US-Dollar pro Stück kostet Spot aber mehr als 2 typische Hyundai-Pkw, weshalb die Übernahme nicht so ganz zur Unternehmensausrichtung zu passen scheint. Hyundai hat allerdings schon in der Vergangenheit in Roboter-Unternehmen investiert. Im Oktober sagte Chung Euisun, der Vorsitzende von Hyundai Motors, dass Roboter zukünftig 20 Prozent des Geschäfts ausmachen werden.

Lieferroboter

Hyundai will sich dabei auf Roboter für Fabriken und Logistikzentren spezialisieren. Außerdem sollen Lieferroboter für die „letzte Meile“ entwickelt werden. Hier könnte Boston Dynamics ins Spiel kommen.

Mehrere andere Unternehmen haben bereits Pläne, um Roboter in selbstfahrenden Lieferwagen zu transportieren. Am Ziel angekommen, schwärmen die Roboter aus, um den Bewohnern einer Straße ihre Pakete zuzustellen. Danach kehren sie zum autonomen Lieferwagen zurück und werden zum nächsten Einsatzort gebracht. Hyundai könnte dafür die Autos bauen und Boston Dynamics die Ausliefer-Roboter.