Die besten Multiplayer-Games für die Silvester-Party

Wenn Familie und Freunde wieder zum Neujahrswechsel zusammen kommen, sorgt das ein oder andere Multiplayer-Spiel für Stimmung.

Kurz nach den vielen ausgiebigen Weihnachtsfeiern kommen Familie und Freunde zu Silvester erneut zusammen. Während es rund um den 24. Dezember meist besinnlich zugeht, kann es rund um Neujahr etwas wilder werden. Dazu passend gibt es einige Multiplayer-Games, mit denen der Jahreswechsel zum Hit wird. Wir stellen euch diese Multiplayer-Games vor: The Battle of Polytopia : iOS und Android

iOS und Android Stirnraten: iOS und Android

iOS und Android Monopoly: iOS und Android

iOS und Android Dual: iOS und Android

iOS und Android Mario Kart Tour: iOS und Android

iOS und Android Spaceteam: iOS und Android

The Battle of Polytopia Bei The Battle of Polytopia handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel, bei dem wir einen Stamm übernehmen und versuchen, ein Imperium aufzubauen. Spielerinnen und Spieler können aus insgesamt 16 Stämmen wählen, um dann im Online-Multiplayer oder per Pass&Play gegeneinander zu kämpfen. Taktisch kluges Vorgehen, der Aufbau von Städten und das Erforschen des Technologiebaums sind nur einige Komponenten, die hier eine Rolle spielen. Insgesamt drei Modi gibt es zu bespielen: Kreativ, Vorherrschaft und Perfektion. Möchten wir gegen Familie und Freunde spielen, bietet sich der Pass & Play Multiplayer mit bis zu 12 Spielerinnen und Spielern an. The Battle of Polytopia ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Stirnraten Ein Klassiker auf jeder Party ist Stirnraten. Während frühere Generationen noch klassisch mit Papier und Stift gespielt haben, geht heutzutage alles digital. Das Prinzip von Stirnraten ist einfach. Während die ratende Person das Smartphone an die Stirn hält, wird ein Begriff angezeigt, der von allen anderen erklärt wird. Innerhalb von 60 Sekunden gilt es, so viele Begriffe wie möglich zu erraten. Erraten wir einen Begriff, wird das Smartphone nach vorne gekippt, möchten wir überspringen, wird es einfach nach hinten gekippt. Die Stirnraten-App beinhaltet laut eigenen Angaben über 100 Kategorien und mehr als 10.000 Begriffe. Gespielt werden kann aus fixen Kategorien oder per Zufallswahl. Auf Wunsch zählt die App auch Punkte der einzelnen Teams zusammen. Neben dem klassischen Begrifferaten gibt es außerdem Spezialkategorien mit Kopfrechnen und Songraten. Einige Kategorien können zudem per In-App-Kauf dazugekauft werden. Die Preise bewegen sich hier zwischen 1,99 Euro und 3,99 Euro. Stirnraten ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Monopoly Wer das Beisammensein mit einer Portion Diskussion aufpeppen möchte, kann auch zur digitalen Version von Monopoly greifen. Die Variante für Smartphone und Tablet bietet nicht nur einen lokalen Multiplayer, sondern auch jede Menge Flexibilität bei den Regeln. Im Multiplayer können bis zu vier Spielerinnen und Spieler gegeneinander antreten. Dabei gibt es sowohl die Möglichkeit, im Online-Multiplayer zu spielen oder ganz ohne Wi-Fi per Pass & Play über ein gemeinsames Gerät. Um nach Familientradition spielen zu können, bietet Monopoly auch die Möglichkeit, die Regeln nach eigenem Geschmack anzupassen. Ebenfalls wählen können wir die Version des Bretts. Von Los Angeles bis zu Transsylvanien sind hier unterschiedlichste Varianten vorhanden. Einige können außerdem per In-App-Kauf um 5,99 Euro bzw. 6,99 Euro freigeschaltet werden. Monopoly ist um 4,99 Euro für iOS und Android erhältlich.

Dual Einen ausschließlich lokalen Multiplayer mit mehreren Spielmodi bekommen wir bei Dual. Die Spiele werden hier immer auf zwei Geräten gespielt, sodass zwei Spielerinnen und Spieler mit- oder gegeneinander spielen. Einmal per Wi-Fi oder Bluetooth verbunden, können wir in den drei Modi Duel, Deflect und Defend spielen. In Duel kämpfen wir gegen unser Gegenüber und versuchen diesen über die eigenen Displaygrenzen hinweg zu beschießen. In Defend arbeiten wir gemeinsam, um die Mitte gehen KI-gesteuerte Angriffe zu verteidigen. Bei Deflect handelt es sich um eine Variante von Pong, in der wir mit unseren Kugeln Tore erzielen müssen. Das vollständige Spiel muss um 2,99 Euro freigeschaltet werden. Nur eines der Geräte muss zum gemeinsamen Spielen die Vollversion besitzen. Dual ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Mario Kart Tour Für bunten Rennspaß sorgt Mario Kart Tour. Während lange Zeit eine Nintendo-Konsole für Mario Kart notwendig war, gibt es eine Version des Spiels schon seit einigen Jahren auch für iOS und Android. Mario Kart Tour unterstützt von Haus Online- bzw. Lokalen-Multiplayer mit insgesamt acht Spielerinnen und Spielern. Zu spielen gibt es hier die bekannten Serien sowie dutzende Strecken. Darunter Nachbauten von bekannten Städten und Mario-Kart-Klassiker aus anderen Teilen. Der Multiplayer von Mario Kart Tour lässt sich komplett nach persönlichen Wünschen gestalten. Tempo, Klasse und Item-Plätze können individuell festgelegt werden. Außerdem können wir alle gegen alle oder in Teams gegeneinander antreten. Eine Besonderheit von Mario Kart Tour ist auch die freie Wahl von Hoch- oder Querformat. Gesteuert wird über virtuelle Knöpfe. Mario Kart Tour ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.