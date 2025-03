Gravierende Sicherheitslücke in Apples Passwort-App aufgedeckt

„Wir waren überrascht, dass Apple HTTPS für eine so sensible App nicht standardmäßig erzwingt“, erklärt Mysk. Die Schwachstelle wurde an Apple gemeldet und mit iOS 18.2 behoben. Erst danach gingen die Sicherheitsforscher mit ihren Erkenntnissen an die Öffentlichkeit.

Nutzerinnen und Nutzer sollten also unbedingt sicherstellen, auf das aktuelle iOS aktualisiert zu haben, um vor Phishing-Angriffen in der Passwort-App geschützt zu sein. Apple beschreibt den Fix in diesem Dokument, das kürzlich entsprechend aktualisiert wurde.

➤ Mehr lesen: iPhone 16e im Test: Apple hat keine Konkurrenz

Gefährliche Umleitung

Die meisten Webseiten erlauben heute zwar HTTP, leiten aber per 301 auf HTTPS um. Das ist prinzipiell sicher, bietet aber auch Raum für Manipulation. Ein Angreifer, der sich im selben Netzwerk befindet, könnte die HTTP-Anfrage abfangen und die Nutzerinnen und Nutzer dann umleiten. Etwa auf eine nachgebaute Anmeldemaske, die dann die Nutzerdaten abfängt.