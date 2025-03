Satelliten-Dogfight: China hat im Weltraum Luftkämpfe geübt

Die US Space Force hat beobachtet, wie chinesische Satelliten Dogfights im Erdorbit durchgeführt haben.

China scheint sich intensiv auf die Kriegsführung im Weltraum vorzubereiten. Davon erzählt die US Space Force bei einer Konferenz in Washington DC.

Die Weltraumstreitkräfte der USA haben von der Erde aus ungewöhnliche Manöver von chinesischen Satelliten beobachtet, berichtet Defense News. „Wir haben 5 verschiedene Objekte beobachtet, die sich im Weltraum angenähert und wieder entfernt und rund um sich kontrolliert manövriert haben“, sagt Michael Guetlein, Vice Chief of Space Operations der US Space Force. „Das nennen wir Dogfighting im Weltraum. Sie üben Taktikten, Techniken und Prozeduren, um im Orbit mit einem Satelliten Missionen an einem anderen Satelliten durchzuführen.“