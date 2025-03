Gezielte Schallwellen sollen Kopfhörer ersetzen

Kopfhörer ermöglichen es, Dinge zu hören, ohne dass andere Menschen in unmittelbarer Umgebung mithören können bzw. müssen. Eine neue Technologie könnte nun eine derart gezielte Audioübertragung ermöglichen, ohne dass man dafür etwas aufsetzen oder in die Ohren stecken muss. Die Methode, die an der US-amerikanischen Universität Penn State entwickelt wird, verspricht genau das.

Möglich wird das mit “hörbaren Audioenklaven”, wie die Forscher in einer Mitteilung schreiben. Die Klänge, die sie erzeugen, sind also nur an einem ganz bestimmten Ort hörbar, genau dort, wo man sie eben braucht. Die Studie über "Audible Enclaves" wurde in den Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) veröffentlicht.

➤ Mehr lesen: Infraschall: Angst vor dem Unhörbaren

Basis sind spezielle akustische Oberflächen, die sich selbst krümmende Ultraschallstrahlen erzeugen. Ultraschall bezeichnet Schallwellen mit Frequenzen oberhalb des menschlichen Hörbereichs, also über 20 kHz. Diese Wellen breiten sich wie normale Schallwellen in der Luft aus, sind aber für Menschen unhörbar. Dieser Ultraschall fungiert bei der Methode als “Träger” für den hörbaren Schall. Er kann den Schall also unhörbar durch den Raum transportieren und erst dort zum Klang bringen, wo man ihn braucht. Dadurch, dass sich der Ultraschall mit einer Krümmung verbreitet, kann man ihn auch um Hindernisse herum Steuern.

Neue Schallwelle

Konkret sind es 2 Ultraschallstrahlen, die mit verschiedenen Frequenzen losgeschickt werden. Diese sind für menschliche Ohren nicht wahrnehmbar. Wenn sie sich aber treffen, erzeugen sie durch eine neue Schallwelle eine hörbare Frequenz, die nur in einer bestimmten Region hörbar ist.