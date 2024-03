Kabellose In-Ear-Kopfhörer haben in den vergangenen Jahren unseren Alltag erobert. Die Stöpsel, die man sich direkt in den Gehörgang steckt, versprechen Musikgenuss auch bei lauter Umgebung.

Der Vorteil am Knochenschall ist, dass der Gehörgang frei bleibt und man die Umgebung weiterhin wahrnehmen kann. Beim Joggen kann etwa ein herannahendes Auto gehört werden, wasserdichte Modelle eignen sich sogar fürs Schwimmen . Außerdem wird das Trommelfell umgangen, was für Menschen mit bestimmten Hörproblemen, wie etwa Löchern im Trommelfell , von Vorteil sein kann.

Knochenschallkopfhörer leiten die Schallwellen nicht durch die Luft durch den Gehörgang auf das Trommelfell. Stattdessen werden sie am Knochen vor dem Ohr angelegt, der die Vibrationen des Geräts aufnimmt und weiterleitet. Bereits Ludwig van Beethoven soll sich dieses Prinzip zunutze gemacht haben. Der schwerhörige Komponist soll sich einen Holzstab am Klavier befestigt haben, auf den er während des Spielens biss. Die Schallwellen breiteten sich über sein Gebiss bis an seine Gehörknöchelchen aus, was zumindest kurzzeitig Besserung brachte. Als er völlig ertaubte, half auch dieser Trick nichts mehr.

“Grundsätzlich kann ich aber mit jedem Kopfhörer eine Hörstörung erzeugen”, erklärt Universitätsprofessor Wolf-Dieter Baumgartner von der Universitätsklinik für HNO der MedUni Wien. “Es ist wie bei Autounfällen: Egal ob ich VW-Käfer oder Ferrari fahre, ich kann immer tödlich verunglücken", vergleicht es Baumgartner.

Auf die Lautstärke kommt es nämlich an. In der Regel reichen 80 Dezibel über einen längeren Zeitraum, um einen chronischen Innenohrschaden auszulösen. Das entspricht etwa der Lautstärke eines sehr lauten Gesprächs. “Subjektiv überschreitet man diese Grenze mit In-Ear-Kopfhörern schneller, weil sie näher am Trommelfell anliegen”, weiß Baumgartner. Deshalb rät der Experte von dieser Art von Kopfhörern eher ab.

Kann klanglich nicht mithalten

Klanglich können Knochenschallkopfhörer aber auch bei leiser Umgebung nicht mit jenen mithalten, die direkt ins Ohr gesteckt werden oder wie Over-Ear-Kopfhörer das gesamte Ohr umfassen. Grund dafür ist, dass Schädelknochen nur den mittleren Frequenzbereich einer Schallquelle gut übertragen können. Das eignet sich für menschliche Stimmen, Bässe oder sehr hohe Höhen werden allerdings verzerrt oder gar nicht weitergeleitet.

Zu bedenken ist auch, dass die meisten Knochenschallkopfhörer mit einem Bügel über das Ohr und um den Kopf herumgeführt werden. Das kann für Brillenträger*innen störend wirken. Knochenschallkopfhörer sind für Mitmenschen nicht komplett geräuschlos, da ein Teil des Schalls weiterhin an die Luft abgegeben wird. In leisen Umgebungen und bei hoher Lautstärke sollte man darauf achten, weit genug von einer Person entfernt zu sein, um sie nicht zu stören. Zudem muss man sich an das Vibrieren der Kopfhörer erst gewöhnen, das bei hoher Lautstärke entsprechend unangenehm sein kann.