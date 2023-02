Huawei FreeBuds 5i im Test: Die besten Kopfhörer für unter 100 Euro?

Die Ausstattungsliste der günstigen Huawei-Kopfhörer kann sich sehen lassen. Über einen kleinen Makel kann sie allerdings nicht hinwegtäuschen.

Die Huawei FreeBuds 5i kämpfen gegen eine harte Konkurrenz. Im Preisbereich unter 100 Euro sind sie aber auf jeden Fall eine gute Wahl.

Mit den Freebuds 5i schickt Huawei kabellose Bluetooth-Kopfhörer ins Rennen, die im Mittelklasse-Segment gegen die Konkurrenz antreten. Beworben werden die In-Ear-Kopfhörer mit High-Res-Sound, aktiver Geräuschunterdrückung und einer extra langen Akkulaufzeit. All das kommt zu einem Preis von weniger als 100 Euro. Daher habe ich mir für den Test die Frage gestellt, ob die Huawei FreeBuds 5i das Zeug haben, die besten kabellosen Bluetooth-Kopfhörer für weniger als 100 Euro zu sein.

Pro & Contra Toggle Infobox Pro Hervorragende aktive Geräuschunterdrückung

Gute Audio-Qualität

Schneller Verbindungsaufbau

Makellose Passform

Guter Preis Contra Schwächen bei basslastiger Musik

High-Res-Audio mit LDAC nur schwer umzusetzen

AptX HD wird nicht unterstützt

Huawei FreeBuds 5i © Huawei

Bluetooth-Verbindung herstellen In der Vergangenheit ist es bei Huawei-Kopfhörern manchmal etwas schwierig gewesen, die dazugehörige App am Smartphone zu installieren und die Kopfhörer per Bluetooth mit dem Handy zu verbinden. Das ist bei den FreeBuds 5i absolut nicht der Fall, die passende "Huawei Ai Life"-App ist in den App-Stores für Android und iOS verfügbar und die Kopfhörer sind in wenigen Sekunden mit dem Smartphone verbunden - sowohl bei einem iPhone als auch bei einem Android-Handy. Außerdem wird eine Bluetooth-Verbindung unverzüglich aufgebaut, sobald man das Lade-Case öffnet. Hat man die Kopfhörer aus dem Etui genommen und in die Ohren gesteckt, ist die Verbindung längst hergestellt und die FreeBuds 5i sind einsatzbereit.

Technische Spezifikationen Toggle Infobox Huawei FreeBuds 5i Farben: Ceramic White, Isle Blue, Nebula BlackGewicht: Earbud 4,9 Gramm / Lade-Case 33,9 Gramm

Ceramic White, Isle Blue, Nebula BlackGewicht: Earbud 4,9 Gramm / Lade-Case 33,9 Gramm Mikrofone: 2 Stück pro Ohrhörer

2 Stück pro Ohrhörer Aktive Geräuschunterdrückung ANC: ja

ja Play-Time ANC off: 7,5 Stunden / mit Lade-Case 28 Stunden

7,5 Stunden / mit Lade-Case 28 Stunden Play-Time ANC on: 6 Stunden / mit Lade-Case 18,5 Stunden

6 Stunden / mit Lade-Case 18,5 Stunden Akku-Kapazität: Earbuds 55 mAh / Lade-Case 410 mAh

Earbuds 55 mAh / Lade-Case 410 mAh Übertragungsbereich: 20 Hz bis 40 kHz

20 Hz bis 40 kHz Wasserschutz: gemäß IPX4 Spritzwasserschutz

gemäß IPX4 Spritzwasserschutz Konnektivität: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Codecs: AAC, SBC, LDAC

AAC, SBC, LDAC Sonstiges: Gestensteuerung, 3-stufige ANC, High-Res-Audio

Gestensteuerung, 3-stufige ANC, High-Res-Audio Preis: 99 Euro (UVP), gesehen ab 89 Euro

Hervorragende Geräuschunterdrückung Aber kommen wir zu den Highlights: Eine aktive Geräuschunterdrückung (Active Noise Cancelling - ANC) ist bei Kopfhörern in diesem Preisbereich keine Selbstverständlichkeit. Umso überraschender ist, dass die ANC bei den FreeBuds 5i derart effektiv funktioniert. In der dazugehörigen "Huawei AI Life"-App kann die Geräuschunterdrückung 3-stufig eingestellt werden. Die schwächste Stufe "Cozy" ist in der Lage, leise und monotone Hintergrundgeräusche auszublenden, etwa einen Geschirrspüler oder einen Staubsaugroboter. Die mittlere Stufe "General" filtert ein paar mehr Geräusche heraus. Die höchste Stufe "Ultra" unterdrückt dann tatsächlich die allermeisten störenden Umgebungsgeräusche: Straßenlärm, Fahrgeräusche von U-Bahn oder Zug oder Gespräche im Hintergrund werden im Ultra-Modus weitgehend komplett ausgeblendet - und zwar mit einer Art und Weise, die in diesem Preissegment mit ziemlicher Sicherheit unerreichbar ist. Mir ist vorgekommen, dass die Wiedergabequalität mit aktivierter ANC sogar leicht zulegt. Praktisch ist vor allem, dass man dadurch bei einer niedrigeren Volume die Musik voll und ganz genießen kann, weil keine störenden Geräusche ins Ohr vordringen.

Hi-Res-Audio Die FreeBuds 5i sind eine der wenigen Kopfhörer für unter 100 Euro, die hochaufgelöste Audio-Dateien mit dem LDAC-Codec unterstützen. Voraussetzung dafür ist allerdings ein passendes Abspielgerät, das ebenso LDAC unterstützt - und ein solches ist gar nicht so leicht zu finden. Der ebenso hochauflösende Codec AptX HD, der auf deutlich mehr Smartphones verfügbar ist, wird leider nicht unterstützt. Um von Hi-Res-Audio profitieren zu können, ist es außerdem notwendig, Zugriff auf die passenden hochaufgelösten Audio-Dateien zu haben. Bei Streaming-Diensten wird das beispielsweise ziemlich schwierig sein. Weil ich kein passendes Smartphone parat hatte, konnte ich das Hi-Res-Feature leider nicht ausprobieren. Es sei noch erwähnt, dass der LDAC-Codec erfahrungsgemäß den Akku überdurchschnittlich beansprucht. Insofern ist Hi-Res-Audio zwar ein willkommenes Feature. Es wird aber wohl eine Funktion bleiben, die nur wenige Personen nutzen werden. Und wer wirklich großen Wert auf eine verlustfreie Audio-Wiedergabe legt, wird sich grundsätzlich nicht mit Mittelklasse-Kopfhörern zufriedengeben.

Huawei FreeBuds 5i © Huawei

Die Wiedergabequalität Das bringt uns gleich zur Audio-Qualität, an der es keine allzu großen Kritikpunkte gibt. Die FreeBuds 5i können mit der Musik der allermeisten Genres recht gut umgehen. Auffallend ist jedoch, dass der Bass etwas zu kurz kommt. Ich bin zwar kein großer Fan von Ultra-Bass-Kopfhörern, weil dabei meist über eine Schwäche bei den mittleren Frequenzen hinweggetäuscht wird. Bei basslastiger Musik wirken die FreeBuds 5i aber leider etwas leer. Der Bass-Boost, der sich in der App aktivieren lässt, kann auch nicht weiterhelfen. Eigentlich wird damit die Wiedergabequalität nur verschlechtert und verzerrt. Abgesehen von der kleinen Lücke im Bassbereich leisten die FreeBuds 5i aber weitgehend tadellose Arbeit. Sie klingen vielleicht nicht ganz so klar, wie teure High-End-Kopfhörer, die Audio-Qualität ist aber immer noch vergleichsweise hoch und durchaus akzeptabel.

Die Huawei AI Life App © Florian Christof

Die Akkulaufzeit Huawei gibt die Akkulaufzeit der FreeBuds 5i mit 7,5 Stunden an - sofern man die aktive Geräuschunterdrückung ausgeschaltet hat. Aktiviert man die ANC, sollten die Kopfhörer rund 6 Stunden durchhalten. Ladet man die Earbuds zwischendurch immer wieder im Lade-Case auf, sollte sich die gesamte Akkulaufzeit auf 28 Stunden (ANC off) beziehungsweise 18,5 Stunden (ANC on) verlängern. Im Alltag hat sich herausgestellt, dass die Angabe mit aktivierter Geräuschunterdrückung weitgehend der Realität entspricht. Das trifft allerdings nur dann zu, wenn Kopfhörer und Smartphone mittels AAC-Codec kommunizieren, was eigentlich ohnehin meist der Standard ist. Der Ladevorgang Sind die Kopfhörer leer, dauert es ungefähr eine Stunde bis sie vom Lade-Case vollständig aufgeladen sind. Wenn der Akku sowohl im Lade-Case als auch in den Earbuds leergesaugt ist, dauert es etwas mehr als 90 Minuten, bis das Etui und die Kopfhörer vollständig geladen sind. Ist man längere Zeit unterwegs, sollten sich die Kopfhörer mithilfe des Akkus im Lade-Case ungefähr 3,5-mal vollständig aufladen lassen. Ein 4. Mal wird sich nicht ganz ausgehen.

Das Lade-Case und die Passform Das Lade-Etui ist klein und leicht und passt in jede Hosen- und Jackentasche. Praktisch ist, dass beiden Earbuds mithilfe von Magneten im Lade-Case gehalten werden, sodass sie beim Öffnen nicht herausfallen können. Die FreeBuds 5i werde mithilfe von Silikon-Aufsätzen im Gehörgang befestigt. Dadurch sitzen die Kopfhörer fest in der Ohrmuschel und können auch gut zum Sporteln getragen werden. Auffallend ist auch, dass sie sehr angenehm zu tragen sind - auch nach mehreren Stunden sind bei mir keine Druckstellen oder ähnliches aufgetreten. Im Lieferumfang befinden sich übrigens 3 verschieden große Silikon-Aufsätze.

Die Huawei AI Life App © Florian Christof

Die App, die Touch-Gesten und die Farben Wie üblich dient die "Huawei AI Life"-App als Steuerzentrale für die Kopfhörer. Software-Updates, ANC-Stärke und EQ Effects sowie das Anpassen der Gestensteuerung werden über die Smartphone-Anwendung gemacht. Auch eine "Find my Earphones"-Funktion gibt es in der App. Die Gestensteuerung direkt an den einzelnen Earbuds funktioniert wunderbar und genauso wie sie sollte. Von der Lautstärke, der Annahme von Telefongesprächen und der Wiedergabesteuerung bis hin zur ANC lässt sich alles mittels Touch-Gesten steuern. Hilfreich für eine Kaufentscheidung kann vielleicht auch die Farbe der Kopfhörer sein. Verfügbar sind die Huawei FreeBuds 5i in Isle Blue, Nebula Black und Ceramic White. Meine Test-Kopfhörer waren in dem pastellartigen Isle Blue, was ziemlich genau meinen Geschmack trifft.