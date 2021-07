Sennheiser CX True Wireless im Test: Der beste Klang für 129 Euro

Die neuesten kabellosen Bluetooth-Ohrhörer von Sennheiser können in den meisten Belangen überzeugen, haben aber auch eine Einschränkung.

Wir haben die Sennheiser CX True Wireless einem Praxistest in Sachen Soundqualität , smarte Features und Alltagstauglichkeit unterzogen.

Im Grunde ist ihre Bauform ident mit jener der Vorgängerversion Sennheiser CX 400BT. Geändert hat sich das Logo auf der Touch-Oberfläche. Dieses ist nicht mehr weiß, sondern in derselben Farbe wie die Earbuds. Dadurch wirken die Sennheiser CX True Wireless etwas unauffälliger, als die Vorgänger. Und mattes Schwarz geht natürlich immer.

Richtig ausdauernder Akku

Geändert hat sich auch die Akkulaufzeit. Diese hat bei den aktuellen CX True Wireless einen ordentlichen Boost verpasst bekommen. Die Abspieldauer beträgt 27 Stunden.

Damit man auf die 27 Stunden kommt, müssen die Earbuds allerdings zwischendurch im mitgelieferten Lade-Case aufgeladen werden, was ungefähr 1,5 Stunden in Anspruch nimmt. Das Lade-Case wird übrigens per USB-C geladen.

Einmal komplett aufgeladen, sollen die Kopfhörer 9 Stunden am Stück durchhalten. Je nachdem welches Abspielgerät verwendet wird (wegen Codecs), wie hoch die Lautstärke ist und ob man auch telefoniert, liegt die Akkulaufzeit der Earbuds in der Praxis eher bei 8 Stunden.