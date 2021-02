Samsung Galaxy Buds Pro im Test: Eine gute Wahl

Aufbewahrt und geladen werden die Galaxy Buds Pro wie üblich in einem kleinen Lade-Case. Per Silikon-Pfropfen werden sie in den Gehörgang eingeführt. Dadurch sitzen sie gut im Ohr und können auch beim Sporteln getragen werden.

In der Praxis funktioniert das überraschend gut und quasi in Echtzeit. Allerdings ist mir nicht ganz klar, inwiefern diese Funktion ein besseres Erlebnis beim Videoschauen bringen soll. Wenn ich mir ein Video ansehe, habe ich ohnehin die Augen geradeaus auf den Bildschirm gerichtet.

Bei 360 Grad Audio greift Samsung auf die Headtracking-Funktion von Dolby zurück. Schaut man sich ein Video auf einem S21-Handy an, passt sich dabei die Audiowiedergabe an die Kopfbewegungen an. Dreht man den Kopf beispielsweise nach links, erklingen die Töne vorwiegend aus dem rechten Earbud und umgekehrt.

Das Feature an sich funktioniert in der Praxis einwandfrei und wird bestimmt für einige Nutzer eine willkommene Ergänzung sein. Für mich ist es irgendwie eigenartig mit jemanden zu kommunizieren, wenn die Stimme des Gegenübers mittels Mikrofone übertragen wird. Außerdem finde ich es etwas respektlos, mit jemanden zu reden, ohne die Kopfhörer aus dem Ohr zu nehmen.

Bedient werden können die Galaxy Buds Pro per touch-fähiger Oberfläche direkt an den Ohrhörern. Scrollen, etwa um die Lautstärke zu regulieren, ist nicht möglich. Die Ohrhörer können nur angetippt oder länger gedrückt werden.

Wählt man in der Kamera-App am Handy die Funktion "Pro Video" aus, können die Galaxy Buds Pro als Mikrofon ausgewählt werden. Dabei ist es möglich, einen Mix aus Earbuds-Mikrofon und Smartphone-Mikrofonen aufzunehmen oder die Audiospur ausschließlich aus den Buds Pro zu beziehen. Auch die Lautstärke der Audioaufnahme lässt sich dort stufenlos regulieren.

Welche Funktion durch "Berühren und Halten" (Touch and hold) ausgeführt wird, kann in der dazugehörigen Galaxy-Wearable-App eingestellt werden. Möglich ist das Aufrufen der Spotify-App, Volume up/down, das Ansprechen des Bixby-Assistenten und der Wechsel zwischen Ambient-Sound und aktiver Geräuschunterdrückung.

Bei der Soundqualität können die Samsung-Kopfhörer die allermeisten Konkurrenzprodukte locker abhängen. Lediglich beim Vergleich mit der Klangqualität der etwas teureren Sennheiser Momentum True Wireless 2 - hier im futurezone-Test - werden die Galaxy Buds Pro eher den Kürzeren ziehen.

Praktisch finde ich, dass die Galaxy Buds Pro automatisch von Stereo auf Mono umschalten. Legt man einen Earbud zurück in die Ladebox, wird die Audio-Übertragung von Stereo auf Mono umgestellt und der volle Sound landet in nur einem Ohr. Gerade beim Telefonieren, wenn man Akku sparen will oder nur mit einem Ohr hinhören will, ist das durchaus von Vorteil.

Für die Audioübertragung mit Samsung-Smartphones nutzen die Galaxy Buds Pro den proprietären Scalable-Codec von Samsung. Für die Kommunikation zu anderen Handys wird auf AAC und SBC zurückgegriffen. AptX wird nicht unterstützt.

Akkulaufzeit

Der Akku in den einzelnen Earbuds hat eine Kapazität von 61 mAh, der Akku im Lade-Case 472 mAh. Mit deaktivierter Geräuschunterdrückung gibt Samsung eine gesamte Play-Time von insgesamt 28 Stunden an, sofern man zwischendurch die Earbuds immer wieder im Lade-Case auflädt.

Ohne Lade-Case haben die Galaxy Buds Pro eine Laufzeit von 8 Stunden. Schaltet man die aktive Geräuschunterdrückung ein, reduziert sich die Play-Time auf 18 beziehungsweise 5 Stunden.

Im Alltag kommt die tatsächliche Akkulaufzeit nicht ganz an die Angaben von Samsung heran. In der Praxis haben die Earbuds wohl eher eine Play-Time von ungefähr 6 Stunden bei deaktivierter ANC. Praktisch ist, dass das Lade-Case kabelloses Laden unterstützt und damit auch auf dem Rücken von Smartphones per Power-Sharing aufgeladen werden kann.