Huawei FreeBuds Pro im Test: Mit Glanz gegen Apple

Bedienung am Ohr

Was den Funktionsumfang und die Bedienung angeht, lassen die FreeBuds Pro keine Wünsche offen. So können die meisten Funktionen über die Touch-Oberfläche direkt an den Ohrhörern gesteuert werden: Play/Pause, Tracks weiter- und zurückschalten, Anruf annehmen, Geräuschunterdrückung sowie Hear-Throug ein-/ausschalten und die Regulierung der Lautstärke lassen sich mit den entsprechenden Gesten kontrollieren.

Darüber hinaus können die FreeBuds Pro in die Smart-Home-App von Huawei - AI Life - integriert werden. Dort lassen sich die Ohrhörer verwalten, die verschiedenen Modi der Geräuschunterdrückung einstellen und die Touch-Gesten ändern. Wer sich die AI-Life-App allerdings über den Google Play Store herunterlädt, wird die FreeBuds Pro nicht in die App integrieren können. Um an die "richtige" AI-Life-App zu kommen, muss auf der Rückseite der Verpackung ein QR-Code gescannt werden. Dort kommt man zu einer APK, die man auf dem Handy installieren muss.