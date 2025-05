Xiaomi stellt Konkurrenten des Tesla Model Y vor

In wenigen Tagen soll der erste E-SUV des chinesischen Smartphoneherstellers vorgestellt werden.

Nach dem SU7, Xiaomis erstem Elektroauto, stellt das chinesische Smartphoneunternehmen am 22. Mai das Modell YU7 vor. Der SUV soll Tesla in China Konkurrenz machen, schließlich war das Model Y 2024 das meistverkaufte Auto im Land.

Wie Xiaomi auf dem chinesischen Sozialen Netzwerk Weibo bekannt gibt, soll das Auto in wenigen Tagen in Peking offiziell vorgestellt werden. Mit Produktfotos hält sich das Unternehmen bedeckt, technische Details hat man allerdings bereits an die Zulassungsbehörden übermittelt.