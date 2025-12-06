Magmojis-Wallets von LAUT gewinnen
Suchst du nach einer Möglichkeit, deine wichtigsten Sachen sicher aufzubewahren und gleichzeitig deinem Alltagsstil eine verspielte Note zu verleihen?
Die MAGMOJI Wallet-Serie verbindet Praktikabilität mit guter Laune und bietet witzige Designs, die ebenso funktional sind. Jedes Portemonnaie lässt sich leicht an jeder magnetischen Oberfläche oder jedem MagSafe-Gerät befestigen und bietet eine stilvolle und bequeme Möglichkeit, Karten oder Bargeld und Schlüssel zu transportieren.
Magmoji Wallets
© Bild: LAUT Magmoji
© Bild: LAUT Magmoji
© Bild: LAUT Magmoji
Magmoji-Badges
Bringe festliche Freude auf dein iPhone oder Smartphone – mit dem MAGMOJI BADGE – Santa Claus Edition!
Diese charmanten Accessoire sind aus hochwertigem Mischtextil gefertigt und fein bestückt. Jedes Badge fühl sich angenehm weich an und verleiht deinem Gerät oder Arbeitsplatz eine moderne, fröhliche Weihnachtsnote. Es haftet mühelos an jedem MagSafe-Gerät oder jeder magnetischen Oberfläche – ideal, um deinem Alltag einen Hauch von festlichem Humor zu verleihen.
Magmoji Badges
© Bild: Laut / Magmoji
© Bild: Laut / Magmoji
© Bild: Magmoji / Laut
Mitmachen
Wir vergeben gemeinsam mit LAUT je ein cutes Magmogi-Wallet im Bulldog, Katzen oder Avocado-Design und passend zur Vorweihnachts dazu ein Badge im Weihnachtsdesign unter allen, die uns bis 10. Dezember, 10 Uhr unseren Beitrag auf Instagram kommentieren.
Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen.
Die Gewinner*in wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier.
Kommentare