Mamoji Avocado Plüschtier sitzt vor Handy und Kreditkarte
© LAUT / Magmoji

myfuzo/Gewinnspiele

Magmojis-Wallets von LAUT gewinnen

Gute Laune vorprogrammiert: Wir verlosen Kitty, Bulldog und Avocado aus der MAGMOJI-Reihe für Geldbörse, Smartphone und Co!

Suchst du nach einer Möglichkeit, deine wichtigsten Sachen sicher aufzubewahren und gleichzeitig deinem Alltagsstil eine verspielte Note zu verleihen? 

Die MAGMOJI Wallet-Serie verbindet Praktikabilität mit guter Laune und bietet witzige Designs, die ebenso funktional sind. Jedes Portemonnaie lässt sich leicht an jeder magnetischen Oberfläche oder jedem MagSafe-Gerät befestigen und bietet eine stilvolle und bequeme Möglichkeit, Karten oder Bargeld und Schlüssel zu transportieren.

Magmoji Wallets

Magmoji Wallet im Avocado Design
Magwallet Schwarze Katze auf Handy
Bulldog Magwallet auf Handy

3 Bilder

Slideshow ansehen
Magmoji Wallet im Avocado Design

© Bild: LAUT Magmoji

Magwallet Schwarze Katze auf Handy

© Bild: LAUT Magmoji

Bulldog Magwallet auf Handy

© Bild: LAUT Magmoji

Magmoji-Badges

Bringe festliche Freude auf dein iPhone oder Smartphone – mit dem MAGMOJI BADGE Santa Claus Edition

Diese charmanten Accessoire sind aus hochwertigem Mischtextil gefertigt und fein bestückt. Jedes Badge fühl sich angenehm weich an und verleiht deinem Gerät oder Arbeitsplatz eine moderne, fröhliche Weihnachtsnote. Es haftet mühelos an jedem MagSafe-Gerät oder jeder magnetischen Oberfläche – ideal, um deinem Alltag einen Hauch von festlichem Humor zu verleihen.

 

Magmoji Badges

Das MAGMOJI-Badge „Gamer Elf“ in Weihnachtsoptik mit grünen und roten Details sowie Schriftzug ist als festliches Accessoire für MagSafe-Geräte gestaltet.
Das MAGMOJI-Badge „Gamer Elf“ in Weihnachtsoptik mit grünen und roten Details sowie Schriftzug ist als festliches Accessoire für MagSafe-Geräte gestaltet.
Das MAGMOJI-Badge „Gamer Elf“ in Weihnachtsoptik mit grünen und roten Details sowie Schriftzug ist als festliches Accessoire für MagSafe-Geräte gestaltet.

3 Bilder

Slideshow ansehen
Das MAGMOJI-Badge „Gamer Elf“ in Weihnachtsoptik mit grünen und roten Details sowie Schriftzug ist als festliches Accessoire für MagSafe-Geräte gestaltet.

© Bild: Laut / Magmoji

Das MAGMOJI-Badge „Gamer Elf“ in Weihnachtsoptik mit grünen und roten Details sowie Schriftzug ist als festliches Accessoire für MagSafe-Geräte gestaltet.

© Bild: Laut / Magmoji

Das MAGMOJI-Badge „Gamer Elf“ in Weihnachtsoptik mit grünen und roten Details sowie Schriftzug ist als festliches Accessoire für MagSafe-Geräte gestaltet.

© Bild: Magmoji / Laut

Mitmachen 

Wir vergeben gemeinsam mit LAUT je ein cutes Magmogi-Wallet im Bulldog, Katzen oder Avocado-Design und passend zur Vorweihnachts dazu ein Badge im Weihnachtsdesign unter allen, die uns bis 10. Dezember, 10 Uhr unseren Beitrag auf Instagram kommentieren. 
 

Es gelten die Teilnahmebedingungen für Community-Aktionen. 

Die Gewinner*in wird schriftlich verständigt, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Leser-Aktionen im Überblick findest du hier

Hat dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!

(futurezone) | Stand: 06.12.2025, 7:00 Uhr

Kommentare