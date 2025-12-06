Magmojis-Wallets von LAUT gewinnen

06.12.2025

Gute Laune vorprogrammiert: Wir verlosen Kitty, Bulldog und Avocado aus der MAGMOJI-Reihe für Geldbörse, Smartphone und Co!

Suchst du nach einer Möglichkeit, deine wichtigsten Sachen sicher aufzubewahren und gleichzeitig deinem Alltagsstil eine verspielte Note zu verleihen?



Die MAGMOJI Wallet-Serie verbindet Praktikabilität mit guter Laune und bietet witzige Designs, die ebenso funktional sind. Jedes Portemonnaie lässt sich leicht an jeder magnetischen Oberfläche oder jedem MagSafe-Gerät befestigen und bietet eine stilvolle und bequeme Möglichkeit, Karten oder Bargeld und Schlüssel zu transportieren.

Magmoji Wallets

3 Bilder Slideshow ansehen © Bild: LAUT Magmoji © Bild: LAUT Magmoji © Bild: LAUT Magmoji

Magmoji-Badges Bringe festliche Freude auf dein iPhone oder Smartphone – mit dem MAGMOJI BADGE – Santa Claus Edition! Diese charmanten Accessoire sind aus hochwertigem Mischtextil gefertigt und fein bestückt. Jedes Badge fühl sich angenehm weich an und verleiht deinem Gerät oder Arbeitsplatz eine moderne, fröhliche Weihnachtsnote. Es haftet mühelos an jedem MagSafe-Gerät oder jeder magnetischen Oberfläche – ideal, um deinem Alltag einen Hauch von festlichem Humor zu verleihen.

Magmoji Badges

3 Bilder Slideshow ansehen © Bild: Laut / Magmoji © Bild: Laut / Magmoji © Bild: Magmoji / Laut