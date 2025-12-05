Flugzeug wegen 3D-gedrucktem Teil abgestürzt

Dem Piloten wurde beim Kauf versichert, dass das Teil auch hohen Temperaturen standhält.

Ein mittels 3D-Druck hergestelltes Flugzeugbauteil im Motor versagte unter Hitzeeinwirkung und löste darum einen Flugzeugabsturz aus. Das ergibt ein Bericht der britischen Flugunfalluntersuchungsbehörde AAIB, von dem die BBC berichtet.

Der Vorfall, der sich bereits im März ereignete, betraf eine Maschine des Typs Cozy Mk IV, die während des Landeanflugs plötzlich an Motorleistung verlor. Die Ermittlungen ergaben, dass ein im Ansaugtrakt verbauter Lufteinlass aus Kunststoff weich wurde und kollabierte, wodurch die Luftzufuhr zum Triebwerk blockiert wurde.

In den USA gekauft

Das verhängnisvolle Bauteil war vom Flugzeugeigentümer auf einer Flugshow in den USA erworben worden. Laut Angaben des Piloten wurde ihm dort versichert, dass es aus einem hitzebeständigen Kohlefaser-ABS-Gemisch (CF-ABS) bestünde, welches Temperaturen bis zu 105 Grad Celsius standhalten sollte.

Nachträgliche Laboranalysen der AAIB zeichneten jedoch ein anderes Bild: Das Material begann bereits bei etwa 54 Grad Celsius, seine Festigkeit zu verlieren, was eher den Eigenschaften von Standard-PLA-Kunststoff entspricht. Die im Motorraum herrschenden Temperaturen reichten somit aus, um das Bauteil während des Betriebs zu verformen.

