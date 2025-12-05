Roboter-Hund mit Kopf von Elon Musk "kackt" Fotos

05.12.2025

Die verstörende Kunstaktion soll Kritik an der algorithmischen Kontrolle unserer Wahrnehmung sein.

Auf der diesjährigen Art Basel Miami sorgt eine dystopische Installation des Digitalkünstlers Beeple (Mike Winkelmann) für Aufsehen und verstörte Reaktionen. Das Szenario erinnert manche auch an eine Szene aus der Serie Black Mirror. Unter dem Titel "Regular Animals" wandern ferngesteuerte Roboterhunde durch ein Gehege, die statt normaler Köpfe hyperrealistische Wachsnachbildungen der Tech-Milliardäre Elon Musk, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg sowie der Künstler Andy Warhol und Pablo Picasso tragen. ➤ Mehr lesen: Trainierbarer Robo-Hund kostet nur 1.300 Dollar

Der Höhepunkt der Installation ist der "Output" der Roboter: In unregelmäßigen Abständen blinkt auf dem Rücken der mechanischen Vierbeiner der Schriftzug "POOP MODE". Daraufhin bleiben die Roboter stehen, heben das Bein und drucken ("kacken") ein kleines Foto aus ihrem Hinterteil aus. Diese Bilder sind KI-veränderte Fotos der Umgebung, die von Kameras in den Köpfen der Roboterhunde aufgenommen wurden. Die Tech-Unternehmer und Künstler verdauen hier also sprichwörtlich die Realität und scheiden eine künstlich veränderte Version davon wieder aus. Jedes Bild ist jeweils im Stil der Plattform des Kopfes, bei Zuckerberg ist es etwa im Blauton des Metaverse. Hinter dem bizarren Schauspiel steckt eine ernsthafte Kritik an der algorithmischen Kontrolle unserer Wahrnehmung. Beeple, der 2021 durch den Rekordverkauf eines NFT-Kunstwerks weltberühmt wurde, möchte verdeutlichen, wie wenige Einzelpersonen entscheiden, was wir online sehen. ➤ Mehr lesen: JPG-Datei um 69 Millionen Dollar verkauft