Trainierbarer Robo-Hund kostet nur 1.300 Dollar

Roboterhunde müssen nicht immer Sturmgewehre oder Flammenwerfer mit sich herumtragen. Manchen Menschen reicht auch ein niedliches, kleines Roboterhündchen, mit dem sie zu Hause spielen und ihm Tricks beibringen können.

Das US-Start-up Hengbot hat genau für einen solchen Robo-Hund nun eine Kickstarter-Kampagne gestartet. Der Hund mit dem Namen Sirius soll der "weltweit erste trainierbare KI-Robo-Hund" sein.

Klein und trickreich

Der rund ein Kilogramm schwere Roboter soll dabei nicht nur gängige Hundebewegungen nachahmen können, auch Brakedance-Moves sind in seiner Trickkiste vorhanden. Und apropos Trickkiste: Diese lässt sich nach Belieben erweitern. Neben 1.000 vorprogrammierten Bewegungsabläufen soll der Roboter nämlich auch umfangreich anpassbar sein - nicht nur was Bewegungen, sondern auch was seinen Charakter angeht.