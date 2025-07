Sportlicher humanoider Roboter Unitree R1 kostet nur 5.900 Dollar

Kein LiDAR

Wie in dem Video zu sehen ist, nutzt der R1 seine Fähigkeiten für sportliche Betätigung. Er schlägt Räder, kann auf seinen Händen gehen und schnell aufstehen, wenn er mal hingefallen ist. Günstiger ist er, weil an anderen Stellen gespart wurde. So hat R1 zB. kein 3D LiDAR an Bord und keine beweglichen Finger.

Das macht es etwas schwieriger für ihn, in anspruchsvollen Umgebungen und im Umkreis von Menschen zu arbeiten. Er ist daher eher für kleinere Unternehmen und einzelne Entwickler gedacht, die erste Erfahrungen mit humanoiden Robotern sammeln wollen – ohne Unsummen dafür ausgeben zu müssen.