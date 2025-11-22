Eine 30.000-Watt-Glühbirne ist ein ganz schöner Brocken.

Ins Netz gegangen

So hell ist eine 30.000 Watt starke Glühbirne

Marcel Strobl

Dieses Mal unter den Videos der Woche: Eine Mega-Glühbirne, Fußball im Schnee und Vögel, die wie Roboter klingen.

LED-Lampen sind eine feine Sache, denn sie sind sehr stromsparend. Im Gegensatz dazu sind Glühlampen lediglich Wärmelampen, die etwas Licht erzeugen. Dieses Licht kann aber ganz schön hell sein, wenn genügend elektrische Leistung vorhanden ist und die Glühbirne nicht explodiert. Entsprechend hoch ist aber auch die Hitzeentwicklung.

Komplett eingeschneites Fußballspiel

Bereits am 9. November standen sich die kanadischen Fußballmannschaften Atletico Ottawa und Cavalry FC im Finalspiel der Canadian Premier League gegenüber. Und wie es sich für ein kanadisches Sportevent im Freien gehört, war es ordentlich eingeschneit. Das sorgte mitunter für spektakuläre und kuriose Aktionen.

Dschanibekow-Effekt

Schon einmal vom Dschanibekow-Effekt gehört? Wenn nicht, ist das nicht verwunderlich, denn das physikalische Phänomen ist in der Schwerelosigkeit am einfachsten zu betrachten. Umso bizarrer wirkt es, wenn man eine Aufnahme davon sieht.  

Der Grund für das Verhalten liegt in den verschiedenen Rotationsachsen bzw. der Masseverteilung eines Objekts. Der YouTube-Account Veritasium hat ein passendes Erklärvideo dazu.

Vögel klingen wie R2-D2

Einige Vogelarten sind außergewöhnlich gut darin, menschliche Geräusche nachzuahmen. Doch es bleibt nicht nur bei menschlichen Geräuschen, auch robotische wie die des Star-Wars-Droiden R2-D2. Das liegt an den Stimmbändern der Tiere, wie ein Forschungsprojekt herausfand.

Wie man ein altes iPhone brandneu aussehen lässt

Kratzer auf dem Bildschirm mindern den Wiederverkaufswert von einem Smartphone enorm. Eine Reparatur, bei der man das Bildschirmglas oder oft auch den ganzen Bildschirm austauscht, geht ebenso ins Geld. Für solche Fälle gibt es in China Maschinen, die Kratzer aus Smartphone-Displays herauspolieren, ohne das Gerät auch nur öffnen zu müssen. 

Wieso Pulver im Geschirrspüler besser ist als Tabs

Noch nicht genug? Dann schaut beim Ins Netz gegangen der Vorwoche rein. Dort seht ihr, warum Pulver für den Geschirrspüler besser ist als vorportionierte Tabs.

(futurezone) | Stand: 22.11.2025, 6:00 Uhr

Marcel Strobl

marcel_stro

Ich interessiere mich vor allem für Klima- und Wissenschaftsthemen. Aber auch das ein oder andere Gadget kann mich entzücken.

Marcel Strobl

