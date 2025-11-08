Wieso Pulver im Geschirrspüler besser ist als Tabs

Dieses Mal unter den Videos der Woche: Geschirrspültabs, außergewöhnlicher Modellbau und energiehungrige Leuchtmittel.

Alec Watson, der Betreiber des YouTube-Kanals Technology Connections, erklärt auf seinem Kanal die Technik hinter alltäglichen Dingen. Eine besondere Vorliebe hat er für Geschirrspüler bzw. Geschirrspül-Pulver. Bereits vor einem Jahr erklärte er, warum das Pulver besser sei als die Tabs.

Was damals nur eine Meinung war, konnte er nun mit Laborergebnissen beweisen. Loses Pulver ist - richtig angewandt - wirklich besser als die besten Tabs. Voraussetzung ist allerdings, dass man auch gutes Geschirrspül-Pulver verwendet. Denn manche Hersteller scheinen das Pulver absichtlich schlechter zu machen, um mehr teure Tabs zu verkaufen. Steckt eine Verschwörung dahinter?

Ein Meister des 3D-Pen bei der Arbeit 3D-Stifte gelten als Kinderspielzeug, Erwachsene widmen sich dem 3D-Druck. Dass man mit den Stiften aber auch eindrucksvolle Modelle bauen kann, zeigt der japanische YouTube-Kanal Sanago. Benötigt wird viel Zeit, Können und jede Menge Filament.

Ist es günstiger, das Licht anzulassen, als es auszuschalten? Zu Zeiten, in denen LEDs noch eine Neuheit waren und nicht der Standard, schwirrte ein Mythos durch die Welt: Das Aus- und Anschalten von Lampen benötigt mehr Strom, als wenn man sie brennen lassen würde. Die MythBusters widmeten sich diesem Thema und untersuchten eine ganze Reihe von Leuchtmitteln. Das Ergebnis damals war eindeutig.

Wieso KI auch bei “echten” Fotos eingesetzt wird KI-generierte Bilder von echten Bildern zu unterscheiden, ist gar nicht so einfach. Doch auch Smartphone-Kameras setzen vermehrt auf Foto-Nachbearbeitung durch Künstliche Intelligenz. Erstmals in der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde das durch Samsung, das bei seinen Mond-Fotos nachbesserte. Seitdem hat KI-Fotobearbeitung Einzug in so ziemlich jedes neue Smartphone gehalten, wie der österreichische Kabarettist Marin Moder aufzeigt.

Musik mit Tonbändern Alles ist ein Musikinstrument, wenn man nur kreativ genug ist. Das Open Reel Ensemble aus Japan hat sich auf Tonbänder spezialisiert, wie man sie von Tonbandgeräten kennt. Sie nehmen ihre Musik damit nicht etwa auf, sondern generieren mit den Tonträgern Melodien und Rhythmen. Die Musik ist sicher nicht für jedermann, die Idee dahinter ist aber außergewöhnlich.