Cockpit-Video zeigt turbulenten Flug in Hurrikan

Diesmal in unseren Videos der Woche: Waghalsige Hurrikan-Jäger, Kaffeebecher aus Kaffee und den Konflikt Gen Z vs. Millennials.

Diese Aufnahme zeigt die „Hurricane Hunters“ der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), die direkt in das Auge des Hurrikans Melissa flogen. Die Windgeschwindigkeiten betrugen dabei knapp 300 km/h.

Derartige Flüge werden zu wissenschaftlichen Zwecken durchgeführt. Dabei werden Messungen gemacht, um das Wetterphänomen besser zu verstehen und seine Entwicklung vorhersagen zu können. Zum Einsatz kommt dabei eine Lockheed WP-3D Orion & Gulfstream IV-SP. NOAA betreibt 2 dieser Flugzeuge mit den Spitznamen Kermit (siehe Figur in dem Video) und Miss Piggy, die mit wissenschaftlichen Instrumenten und Radars ausgestattet sind, um Messungen der Atmosphäre, des Erdsystems und von Stürmen durchzuführen.

Stadion-Effekt Bleiben wir noch ein Video lang bei Melissa. Diese Aufnahmen zeigen den Stadion-Effekt bei einem Hurrikan. Das beschreibt das Phänomen, wenn sich die Wolken um das Auge des Hurrikans kreisrund und scharf abgegrenzt formieren, ähnlich wie die Ränge in einem Stadion.

Und wenn ihr mehr über den Effekt wissen wollt und wie so ein Flugzeug überhaupt durch das Auge eines Sturms fliegen kann, gibt es hier eine kurze Erklärung.

Kaffeetrinken aus einem Becher aus Kaffee Was kann man aus altem Kaffee machen? Genau, eine Tasse herstellen. Und was kann man aus dieser Tasse trinken? Genau: Kaffee.

Zeitraffer-Wachstum In diesem Video ist das Wachsen von Pflanzen im Zeitraffer zu sehen. Und auch, wenn man derartige Aufnahmen vielleicht schon einmal angeschaut hat, ist es doch immer wieder faszinierend, überhaupt in derart guter Qualität. Inklusive einem kleinen Hoppala.

Gen Z vs Millennials Casually Explained widmet sich dem Konflikt Gen Z vs Millennials. Und besonders dann, wenn man zweiterer Generation angehört, dürfte man sich in ganz vielen Dingen in diesem Video wiederfinden.