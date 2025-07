Hier brät ein Roboter aus China ein Steak

Ein humanoider Roboter des chinesischen Unternehmens Shenzhen Dobot hat in einer Demonstration ein Steak zubereitet. Das Kochen hat er jedoch nicht wirklich gelernt, denn er wurde dabei von einem Ingenieur gesteuert, der sich 1.800 Kilometer entfernt in Shenzhen befand. Der Roboter selbst war in Shandong.

Die Steuerung erfolgte mithilfe eines Virtual-Reality-Headsets, das die Handbewegungen des Bedieners in Echtzeit auf den Roboter übertrug. Die Aktion wurde in einem Video dokumentiert, das auf dem offiziellen WeChat-Kanal des Unternehmens veröffentlicht wurde.