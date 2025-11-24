Gemeinsam gegen mentale Probleme bei Jugendlichen

Ziel des Projekts PsyConnect ist, Unterstützungsangebote für armutsgefährdete Jugendliche zu gestalten. Umgesetzt wird es vom Österreichischen Jugendrotkreuz in Zusammenarbeit mit der Hochschule Campus Wien.

„Wir wissen aus Untersuchungen, dass rund 20 Prozent der Jugendlichen in Österreich unter psychischen Problemen leiden. Und je ärmer Haushalte sind, desto schwieriger ist der Zugang zum Gesundheitsversorgungssystem“, erklärt FH-Prof. Andreas Bengesser. Er ist Leiter des Forschungszentrums Soziale Arbeit (FORSAR) an der Hochschule Campus Wien (HCW).

Im Rahmen des Projekts PsyConnect berät und begleitet FORSAR das Österreichische Jugendrotkreuz (ÖJRK) dabei, die psychosoziale Gesundheit von Jugendlichen aus armuts- und ausgrenzungsgefährdeten Lebenslagen nachhaltig zu stärken. Dies erfolgt durch die gemeinsame Entwicklung wirkungsorientierter Angebote für betroffene junge Menschen im ganzen Land.

Wirkungsorientierung als Schlüsselprinzip

Anstatt zuerst zu überlegen, welche Angebote eine Organisation umsetzen könnte, steht bei PsyConnect die Frage im Vordergrund, welchen konkreten Effekt bzw. welche Wirkung diese Angebote erzielen sollen. „Was wollen wir im Leben der Jugendlichen verändern? Wollen wir erreichen, dass sie nur über psychische Erkrankungen Bescheid wissen oder dass sie auch wissen, wohin sie sich wenden können, wenn sie Hilfe brauchen?“, erklärt FH-Prof. Peter Stepanek. Er leitet den Studiengang Sozialwirtschaft an der Hochschule Campus Wien und ist Teil des Projekts PsyConnect.

Wirkungsziele zu formulieren und diese auch zu überprüfen, soll die Treffsicherheit sozialer Angebote erhöhen. „Für die meisten Sozialorganisationen sind solche Analysen zu aufwendig und mit hohen Kosten verbunden“, ergänzt Stepanek.

Deshalb wird diese Arbeit von den Forscherinnen und Forschern der Hochschule Campus Wien durchgeführt. Gefördert wird PsyConnect von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG), es läuft noch bis Ende Februar 2027.

Verschiedene Bewältigungstypen

Um wirkungsorientierte Angebote zu entwickeln, muss man die Lebensrealitäten und Herausforderungen der Jugendlichen verstehen. Deshalb beginnt PsyConnect mit einer umfassenden Problemanalyse.

„Dana Pajkovic, Forscherin in unserem Team, hat 11 Interviews mit jungen Menschen im Alter von 13 bis 21 Jahren geführt. Alle Interviewten haben familiäre Instabilitäten gemeinsam – meistens begleitet von Scheidungserfahrungen oder Erkrankungen von Elternteilen, einer unzureichenden materiellen Ausstattung oder Gewalt“, erläutert Bengesser.