Wie Community Nurses ein gesundes Leben im eigenen Zuhause fördern

Community Nursing ist ein Konzept, mit dem andere Länder schon seit Jahrzehnten gute Erfahrungen machen. Ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegepersonen, die Menschen daheim besuchen und beraten, können einen entscheidenden Beitrag leisten, um Erkrankungen zu vermeiden und ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Österreich sammelt gerade erste Erfahrungen damit. Seit 2022 gibt es ein von der EU finanziertes Pilotprojekt. Die FH Campus Wien hat in einem Forschungsprojekt die Effekte untersucht, die Community Nurses in mehreren Regionen des Landes erzielen konnten.

Vorbeugung ist effizienter und günstiger

Beauftragt wurde die FH Campus Wien vom Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen, dem größten Anbieter von Community Nursing in Österreich. "Community Nurses sollen in Europa künftig die Primärversorgung unterstützen", sagt Projektleiterin Cornelia Feichtinger, Leiterin des Zentrums für Angewandte Pflegeforschung. "Vorbeugung ist effizienter und günstiger als das, was wir in Österreich derzeit haben, ein kuratives System."

Alleine in Österreich gibt es durch das EU-Pilotprojekt 116 Regionen, in denen Community Nursing nun angeboten wird. Die wichtigsten Akteur*innen dabei sind Gesundheits- und Krankenpfleger*innen, die mindestens 2 Jahre Berufserfahrung mitbringen müssen. "Die meisten haben viel mehr Praxiserfahrung, greifen auf Praxis aus 5 Jahren bis hin zu mehreren Jahrzehnten zurück", sagt Feichtinger. Zur Fachkompetenz zählen für Community Nurses auch persönliche Skills wie großes Selbstbewusstsein und Organisationsfähigkeit als unumgänglich.

Kontakte knüpfen beim Feuerwehrfest

"Beim Community Nursing sind Gesundheits- und Krankenpfleger*innen anders eingesetzt als im Krankenhaus. Sie haben nicht jederzeit ein Team hinter sich, sondern gehen alleine auf Hausbesuch", sagt Feichtinger. "Sie versorgen auch sehr komplexe Fälle, etwa Personen, die viele verschiedene Erkrankungen, einen schwachen sozialen Status, keine finanziellen Mittel oder Migrationshintergrund haben. Es braucht verschiedenste Interventionen, um so einen Fall zu versorgen."

Oft erscheint es nicht offensichtlich, welche Menschen einen dringenden Bedarf an Hilfestellungen daheim haben, diese müssen erst einmal gefunden werden. In ihren Einsatzbereichen versuchen Community Nurses auf unterschiedliche Weise, Kontakte zu knüpfen. "Viele stellen sich überall vor, wo Menschen zusammenkommen, etwa in der Bank, beim Lebensmittelgeschäft oder auf dem Feuerwehrfest. Auch durch Anzeigen in Gemeindezeitungen, Plakate oder Infostände wird das Angebot beworben, um bei jenen Menschen anzukommen, für die es gedacht ist.“