Wo man Hilfe findet, wenn das Kind ein psychisches Problem hat

Wenn die eigenen Kindern Probleme haben, ist es für die meisten Eltern unerträglich, sie nicht lösen zu können. Umso schwieriger wird es, wenn es sich um psychische Probleme handelt und die Betroffenen mit ihren Eltern nicht darüber sprechen. In den vergangenen Jahren haben die psychischen Beschwerden von Kindern und Jugendlichen stark zugenommen. Mehr als doppelt so viele Schüler*innen wie noch vor 10 Jahren leiden heute an Schlafschwierigkeiten, Gereiztheit, Nervosität oder Niedergeschlagenheit.

Anstieg gab es schon vor Corona

Viele Eltern spüren, dass mit dem Nachwuchs irgendetwas nicht in Ordnung ist, können das Problem aber nicht genau identifizieren und wissen nicht, was sie dagegen tun können und wo sie Unterstützung dafür finden. Die FH Campus Wien erarbeitete im Forschungsprojekt DiGes das Konzept für eine digitale Informationsplattform, die besorgten Eltern weiterhelfen soll. An dem interdisziplinären Forschungsprojekt wirkten wissenschaftliche Mitarbeiter*innen des Kompetenzzentrums Digital Health and Care und des Kompetenzzentrums für Angewandte Pflegeforschung mit. Das Projekt DiGes wurde vom LBG Open Innovation in Science Center gefördert.

Dass immer mehr Schüler*innen an psychischen Beschwerden leiden, sei nicht erst durch die Corona-Pandemie ausgelöst worden, sagt DiGes-Projektleiterin Carina Hauser: "Der Trend war schon vor Corona da. Die Pandemie hat die Problematik nur verschärft." Um genau einzugrenzen, welche Art von Unterstützung sich Eltern wünschen und wie diese angeboten und aufbereitet werden sollen, wurden im Zuge des Forschungsprojekts mehrere Workshops veranstaltet.