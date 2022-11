App soll Familien den Umgang mit ADHS erleichtern

Rund 5 Prozent aller Kinder und Jugendlichen weltweit sind von einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung betroffen. ADHS, wie die Beeinträchtigung kurz genannt wird, äußert sich im Alltag einerseits durch Aufmerksamkeitsprobleme und Ablenkbarkeit, andererseits durch Hyperaktivität und Unruhe. Für Familien ist es oftmals nicht leicht, mit solchen Symptomen den Alltag zu bewältigen. Die FH Campus Wien entwickelt deshalb eine App, die mit konkreten Tipps helfen soll.

Anleitungen für alltägliche Aufgaben

Im Forschungsteam der FH arbeiten Expert*innen unterschiedlicher Disziplinen - aus Ergotherapie, Health Assisting Engineering und aus dem Bereich Software Engineering und Digital Communications gemeinsam mit dem App-Entwickler Nous Wissensmanagement GmbH an der Entstehung der App "eCounseling and Learning System for Attention deficit hyperactivity disorder", kurz ELSA. "Wir wollen damit Hilfestellungen dort anbieten, wo sie benötigt werden", erklärt Projektleiterin Andrea Kerschbaumer, denn: Therapieplätze für ADHS gebe es nur wenige. Kindern und Eltern falle es zudem oft schwer, in Therapiesitzungen gelernte Strategien für den Umgang mit ADHS zuhause umzusetzen.

"Im Alltag können durch ADHS unterschiedliche Problemstellungen auftreten", sagt Kerschbaumer. "Kinder haben eine reduzierte Aufmerksamkeitsspanne, eine erhöhte Ablenkbarkeit, einen hohen Bewegungsdrang, lassen Erwachsene nicht ausreden, sind sehr impulsiv und emotional und können nur schwer mit Frustration umgehen." Die App soll Tipps geben, wenn es zu Schwierigkeiten kommt, sie soll Spielideen vorschlagen und Anleitungen für alltägliche Aufgaben bereitstellen.

Videos und kurze Texte

Gegliedert sind die Inhalte in 3 große Handlungsbereiche: Schulische Aktivitäten, Selbstständigkeit im Alltag sowie Freizeitaktivitäten und Erholung. Manche Kinder tun sich nur in gewissen Situationen schwer, andere in allen 3 Bereichen. Die App geht daher individualisiert vor. Eltern legen ein Profil für ihr Kind an und beantworten einige Fragen. "Diese sind ressourcenorientiert, es geht also darum, was das Kind alles kann, nicht darum, was es nicht kann", sagt Kerschbaumer.

Für jene Bereiche, in denen Defizite deutlich werden, erhalten Eltern speziell hervorgehobene Tipps aus einer Liste an Einträgen. Zu jedem Ratschlag gibt es ein Video und einen kurzen Text. Stets mitgeliefert wird auch ein Trick für die jeweilige problematische Situation.