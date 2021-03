Sensor-Stift erleichtert Kindern das Schreiben

Beim Forschungsprojekt SensoGrip wird ein sensorbestückter Stift entwickelt, der künftig in der Ergotherapie eingesetzt werden soll. "In der Grundschule haben 60 Prozent der Kinder Schmerzen bei längerem Schreiben", erklärt Projektleiter Franz Werner, Masterstudiengangsleiter Health Assisting Engineering. "Der Großteil dieser Kinder schafft es mit der Zeit, einen Stift effizient zu halten. 5 bis 6 Prozent davon bräuchten zusätzliche Unterstützung, um dies zu erreichen." Die Stifthaltung sei einer der häufigsten Zuweisungsgründe für Ergotherapie im Kindesalter.

Leuchtender Ring

Am Stift ist ein LED-Ring angebracht, der die Druckintensität mehrfarbig anzeigen kann. Mit der App können TherapeutInnen individuell einstellen, welche Schwellenwerte und Lichtsignale dabei angewendet werden. "Der Stift kann dann z.B. nur auf den Fingerdruck reagieren, er kann rot leuchten, wenn zuviel Druck ausgeübt wird, oder er kann grün leuchten, wenn die Druckintensität in einem richtigen Bereich liegt." In der App, etwa auf einem Tablet, werden die Messwerte grafisch aufbereitet und z.B. in Verlaufskurven angezeigt.

Wie sich in ersten Versuchen gezeigt hat, können Kinder mit dem visuellen Feedback leicht umgehen und ihre Stifthaltung rasch anpassen. Der Stift könnte daher in Zukunft nicht nur während Therapiesitzungen verwendet werden, sondern auch daheim.

Designentwürfe

"Die Idee eines Stiftes, der den Druck misst, klingt simpel", gibt Werner zu. Hinter der Entwicklung und Umsetzung des Werkzeugs stecke aber großer Aufwand und die Lösung hat großes Potenzial. SensoGrip wird an der FH Campus Wien interdisziplinär durchgeführt. Beteiligt sind die gesundheitswissenschaftlichen Studiengänge Health Assisting Engineering und Ergotherapie, sowie aus dem Department Technik: High Tech Manufacturing und Electronic Systems Engineering. Anfang 2020 wurde damit begonnen, eine Bedarfserhebung durchzuführen.

"Wir haben gemeinsam mit Kindern überlegt, wie solche Stifte ausschauen können", erzählt Werner. Dabei wurden verschiedene Stifte gebastelt und Designentwürfe angefertigt. Auch bei der Art der Rückmeldung wurde kreativ experimentiert. Ein Entwurf etwa sah eine Spielfigur vor, die drahtlos mit dem Stift verbunden ist und durch Klatschen oder Lachen akustisches Feedback gibt. "Licht war am Ende die Variante, die bei allen befragten Zielgruppen gut angekommen ist", sagt Werner. Der LED-Ring sei eine Lösung, mit der man den Stift u.a. auch leicht in der Schule einsetzen kann.