Spielerisch zu mehr Nachhaltigkeit in der Sozialwirtschaft

Green Monopoly

Welche Möglichkeiten es gibt, um mehr Nachhaltigkeit in Organisationen zu erzielen und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, soll angehenden Sozialmanagern im Studium mit Hilfe eines Planspiels gezeigt werden. "Beim 'Green Monopoly' kann man sich in verschiedene Unternehmen und Organisationen versetzen und darin verschiedene Rollen einnehmen. Man trifft Maßnahmen und sieht, wie sich diese auswirken", sagt Stepanek. In dem Spiel könne man eine Vielzahl an Faktoren beeinflussen und erhält am Ende genaue Informationen über z.B. die Kohlendioxid-Bilanz oder den finanziellen Aufwand.

Aufwand und Nutzen

Gefragt nach einem Beispiel für soziale Nachhaltigkeit, meint Stepanek: "Man ist zum Beispiel Manager eines Vereins, der im Bereich der Wohnungslosenhilfe tätig ist und überlegt sich, Mitarbeitern die Möglichkeit anzubieten, Gesundheitsangebote am Arbeitsplatz zu konsumieren - etwa eine Grippeimpfung." Erkennbar sei daraufhin etwa, wie sich weniger Krankenstandstage, aufgewendete Arbeitszeit und Kosten enwickeln. Ein anderes Beispiel für ökologische Nachhaltigkeit sei das Umrüsten eines Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge. Hier könne man klar sehen, welche Investitionskosten sich in welcher Zeit durch geringere Wartungs- und Betriebskosten amortisieren.

Das Planspiel könne aber auch die soziale Nachhaltigkeit auf einer gesellschaftlichen Ebene zeigen: "Man sieht etwa, wie bestimmte Maßnahmen zur gesellschaftlichen Veränderung beitragen. Zum Beispiel kann man gegenüberstellen, was Angebote der Wohnungslosenhilfe kosten und welche (Folge-)Kosten dadurch vermieden werden. Wieviel Steuergeld erspart sich etwa eine Gebietskörperschaft, wenn es Unterbringungsmöglichkeiten gibt?"

Internationale Perspektiven

Bei der Gestaltung eines Lehrplans inklusive dem Thema Nachhaltigkeit soll der Fokus aber nicht alleine auf Verhältnissen in Österreich liegen. "Man muss genauso Länder mit hinein nehmen, die eine andere Tradition des Sozialsystems haben", so Stepanek. Die internationalen Partner des Projekts bringen hier unterschiedliche Perspektiven ein. Neben der FH Campus Wien sind die Universität von Ostrava (CZ), die Babes Bolyai Universität in Cluj-Napoca (RO) und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (DE) Teil des eco3-Konsortiums. Außerdem an Bord sind 2 Privatunternehmen: akaryon aus Österreich und Xit aus Deutschland.

Im letzten Jahr des Projekts, im Frühjahr 2023, sollen Studierende und Lehrende aller Projektpartner zusammenkommen, um eine Woche lang an der Finalisierung von eco3 zu arbeiten. Gefördert wird das Projekt durch das europäische Programm Erasmus plus.

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und FH Campus Wien entstanden.