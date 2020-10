Wie man Verpackungen erschafft, die nicht als Abfall enden

Recyclingfähigkeit

Die Kreation nachhaltiger Verpackungen ruhe auf drei großen Säulen, meint Gürlich: "Produktschutz, Ressourcenschonung, Zirkularität." An oberster Stelle steht freilich der Schutz des Verpackungsinhalts. Die Wiederverwertbarkeit ist nur ein Teil des Ganzen. Bei vielen Unternehmen gebe es dabei Nachholbedarf. Wichtig sei aber auch die übergeordnete Verwertungsstruktur, also z.B. das Sammeln von Abfällen. In bestimmten Ländern können etwa mehr Materialien als in anderen verwertet werden. "Von der technischen Recyclingfähigkeit einer Verpackung kommt man nicht automatisch auf eine hohe Recyclingquote, da auch die Infrastruktur eine entscheidende Rolle spielt."

Für "Design for Recycling" sind deshalb alle Teilnehmer entlang der Wertschöpfungskette gefragt, was sowohl Verpackungshersteller, Produzenten, Einzelhandel und Verwerter betrifft. Die EU mache dabei die Vorgaben, zuletzt etwa in Form des 2018 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftspakets. Die Mitgliedstaaten müssen diese Richtlinien jetzt umsetzen. In Österreich gibt es etwa eine entsprechende Verpackungsverordnung.

Materialmix

Die "Circular Packaging Design Guideline" setzt sich mit sämtlichen Aspekten des Verpackungsdesigns auseinander, von der Wahl der Materialien für die Verpackung selbst, den Verschlüssen und der Dekoration, z.B. mittels Druckfarben, Etiketten oder Ummantelungen, so genannten Sleeves. Selbst so äußerlich unscheinbar wirkende Faktoren hätten einen großen Einfluss auf die Wiederverwertbarkeit von Verpackungen: "Wenn ich eine bunte Flasche recyceln möchte und diese einschmelze, erhalte ich ein eher graues oder bräunliches Granulat. Das hat einen geringen Wiederverkaufswert als etwa ein uneingefärbtes Material."

Was oberflächlich betrachtet gut recycelbar wirkt, kann in der Praxis problematisch sein, erzählt Veronika Kladnik, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studiengang Verpackungstechnologie der FH Campus Wien: "Kunststoffverpackungen werden manchmal durch Papier ersetzt. Dieses Papier wird jedoch oft beschichtet, etwa um einen besseren Produktschutz zu gewährleisten. Das Papier alleine ist theoretisch gut recycelbar, mit einer Beschichtung kann es aber schwieriger werden."