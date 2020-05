Mehr Wissen über nachhaltiges Bauen verbreiten

Online-Plattform

"Eine Wissensplattform im Internet ist der nächste Schritt, den das Projektteam verfolgt, nachdem wir herausgefunden haben, welche Informationen besonders gefragt sind, um Wissenslücken zu schließen", meint Aichholzer. Die FH Campus Wien habe dazu bereits internationale Kontakte geknüpft, denn eine Plattform ganz alleine zu betreiben, bedeute einen großen Aufwand. "Wir haben das Glück, dass wir mit dem Masterstudium Architektur - Green Building bei dem Thema vorne dabei sind und gute Leute haben, die unterrichten. Wir haben ein großes Potenzial, das wir hinaustragen müssen." Beim Aufbau einer Wissensplattform im Netz sei man stark an Kooperationen mit anderen Hochschulen und Unternehmen interessiert.

"Thema brodelt im Untergrund"

In der Öffentlichkeit steige das Interesse an nachhaltigem Bauen. Das Thema wird künftig auch in den OIB-Richtlinien (technisches Regelwerk, das hinter den Bauordnungen in Österreich steht) sowie nationalen und internationalen Normen verankert werden. "Das Thema brodelt im Untergrund. Viele Leute sind überzeugt, dass da was passieren muss." Auf Studienabgänger zu warten, die sich mit der Materie gut auskennen, werde künftig nicht reichen, ist Aichholzer überzeugt. "Uns geht es darum, die zu erreichen, die jetzt in dem Bereich arbeiten und ihr Studium schon vor Jahren abgeschlossen haben. Es geht um die postgraduale Qualifizierung von Ingenieuren und Architekten, aber zum Beispiel auch politischen Entscheidungsträgern."

Nachhaltige Entscheidungen müssen jedoch in vielen Phasen eines Bauprojekts getroffen werden. Es sei daher wichtig, möglichst viele Stakeholder zu erreichen. "Wenn zum Beispiel Bauingenieure gefragt werden, mit welchem Baumaterial sie etwas errichten würden, entscheiden sie sich oft für jenes, das sie bereits kennen. So werden Alternativen gar nicht vorgeschlagen. Damit ist man an der ersten Hürde für nachhaltiges Bauen gescheitert. Wir wollen, dass sich das ändert."

