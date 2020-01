Wie "Smartphone-Zombies" ihre Knie und Hüften bewegen

Geräte für Daheim

Genutzt wird das Bewegungslabor u.a. vom Kompetenzzentrum INDICATION, einer multidisziplinären Forschungsgruppe der FH Campus Wien, die seit August 2018 existiert. Das "INovation hub for DIagnostiC And Therapeutic applicatIONs" vereint Kompetenzen aus den Arbeitsfeldern der medizinisch-technischen Professionen wie der Biomedizinischen Analytik, Diätologie, Ergotherapie und Physiotherapie. Wie das Akronym bereits verrät, werden therapeutische und diagnostische Innovationen entwickelt und validiert.

Ein solches könnte etwa ein Gerät sein, das Menschen nach der Implantation einer Knieprothese unterstützt. In ambulanter und stationärer Rehabilitation sollen sie ihre Mobilität wiedererlangen. Es ist aber auch notwendig, daheim bestimmte Übungen durchzuführen, und das teilweise mehrmals am Tag und bis zu einem Jahr lang. An der FH Campus Wien wird nun an der Entwicklung von kostengünstigen, nutzerfreundlichen Geräten gearbeitet, die während solcher Übungen am Bein befestigt werden können, um dem Anwender Rückmeldungen über die Qualität der Bewegungsausführungen zu liefern.

Wie Klaus Widhalm erklärt, soll der Heilungsverlauf dadurch verbessert werden: "Smarte Technologie ist im medizinischen Alltag noch nicht ausreichend am Markt verfügbar. Deshalb arbeiten wir intensiv an der Entwicklung von solchen assistiven Produkten."

Dieser Artikel ist im Rahmen einer Kooperation zwischen futurezone und FH Campus Wien entstanden.