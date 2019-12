"Gefahr für Privatsphäre ist perfider, als wir glauben"

Privatsphäre ist ein Zustand

Der zweite Mythos suggeriert, dass man sich ins Private zurückziehen sollte, um seine Privatsphäre zu schützen. Gerade in der heutigen Zeit sei das der falsche Weg, ist Kaltheuner überzeugt. " Privatsphäre ist kein Ort, es ist ein Zustand. Da geht es um Machtgefälle zwischen Menschen, Unternehmen und dem Staat." Derzeit herrsche da eine Asymmetrie, meint Kaltheuner. Die Polizei hätte etwa die Möglichkeit, durch beschlagnahmte Smartphones kleinste Details aus dem Leben von Personen zu erfahren. Davon seien nicht nur Tatverdächtige betroffen, sondern u.a. auch Opfer von Gewaltverbrechen. Als Smartphone-Nutzer sei es außerdem unmöglich, die Weiterleitung persönlicher Daten an Dritte zu verhindern.

Der dritte Mythos, den Kaltheuner anspricht, ist die Idee, dass Privatsphäre etwas Subjektives ist. Das sei nicht so, meint die Forscherin. In vielen Ländern gibt es keine Gesetze zum Schutz der Privatsphäre, in anderen gebe es zwar welche, aber die werden nicht durchgesetzt. Der vierte Mythos, der bekannte Spruch "Ich habe nichts zu verbergen", sei überhaupt völlig falsch. Als Beispiel bringt die Keynote-Vortragende die aktuellen Proteste in Hongkong, wo Demonstranten Öffi-Tickets statt mit Karte nur in bar zahlen, um Datenspuren zu vermeiden. "Techniken, die unter normalen Umständen harmlos und praktisch sind, können plötzlich zur Gefahr werden, wenn sich Umstände ändern."

Datensammelei wächst weiter

Laut Kaltheuner wird die Masse an Daten, die über Menschen gesammelt werden, in Zukunft noch gigantischer werden. Das Wachstum des Internet der Dinge trage seinen Teil dazu bei. Das sei eine große Gefahr. Durch die Aufweichung der Privatsphäre seien etwa Meinungs- und Versammlungsfreiheit, die für das Funktionieren von Demokratien essenziell seien, bedroht. Das Vertrauen in Technologie, selbst wenn sie nützlich sind, sinke. Missbräuche beim Umgang mit Privatsphäre träfen außerdem besonders diejenigen, die in Gesellschaften ohnehin schon benachteiligt seien.

Für die Zukunft wünscht sich Kaltheuner allgemeine Grundsätze, die sicherstellen, dass neue Technologien allen Menschen gleichermaßen nützen. Automatisierte Entscheidungs- und Bewertungssysteme müssten zur Rechenschaft gezogen werden können. Privatpersonen sollten künftig selbst darüber entscheiden können, wem sie ihre Daten anvertrauen. Schlussendlich sollte das Recht auf Privatsphäre - obwohl eigentlich bereits in den Menschenrechten verankert - kein Luxus sein, sondern allen Menschen gleichermaßen zugute kommen.