Neue Lebewesen in der Wiener U-Bahn entdeckt

Tiere, Pflanze, Unbekannt

"Nach dem Händewaschen haben wir auf den Händen Spuren von Mikroben, die im Trinkwasser leben, gefunden", erklärt Graf. Auf den Oberflächen der U-Bahn zeigen sich Spuren von Pflanzen und Tieren, die mit uns die städtische Umgebung teilen, wie etwa Tauben, (Fiaker-)Pferde oder auch Rapspollen. Auf den Handflächen findet man hingegen eher Spuren von Pflanzen und Tieren, die mit Nahrung in Verbindung gebracht werden.

"Was die große Vielfalt der Mikroorganismen betrifft, ist hier natürlich das Mikrobiom des Menschen stark vertreten - speziell das der Haut." Aber auch Mikroben, die in der Lebensmittelproduktion, wie etwa Milchprodukten oder der Wursterzeugung, verwendet werden, konnten identifiziert werden. "50 Prozent der DNA, die wir gefunden haben, gehört jedoch zu Organismen, die wir noch nicht kennen." Diese Erbgut-Bruchstücke können jedenfalls keiner bereits bekannten Lebensform zugeordnet werden.

Tausende neuer Organismen

Solche Funde seien nicht ungewöhnlich, meint Graf. Die Durchführung von Studien, bei denen der Mix an winzigen Lebensformen, also das Mikrobiom, untersucht wird, hätte in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen. "Wenn man sich die Daten anschaut, findet man oft Tausende von neuen Organismen." Diese Organismen genau zu analysieren, sei eine schwierige Aufgabe. "Man muss oft zusätzliche Experimente machen und weitere Proben nehmen. Viele dieser Organismen wachsen nicht im Labor, sondern nur in ihrer natürlichen Umgebung."

Die meisten Lebensformen, die man auf Haltegriffen und Sitzen der U-Bahn findet, seien Ablagerungen, die von anderswo stammen, wie etwa von Mikroorganismen der menschlichen Haut. "Die Analyse deckte aber auch einzellige Moose auf, die in Bereichen leben, die ein bisschen Feuchtigkeit sammeln. Außerdem haben wir in den U-Bahnstationen Bakterien entdeckt, die luminiszent sind, d.h. sie leuchten unter bestimmten Bedingungen. Interessant für uns war auch, dass wir Bakterien gefunden haben, welche am Abbau von umweltverschmutzenden Stoffen beteiligt sind." Ob es hier ein Potenzial gibt, diese Prozesse zu nutzen, muss erst durch weitere Projekte geklärt werden.

Mikrobielle Weltkarte

Vergleichbare Studien, bei denen das Mikrobiom in U-Bahnen untersucht wurde, seien bereits in vielen Ländern durchgeführt worden, sagt Graf. Die Ergebnisse der Studie in der Wiener U-Bahn fließen in das internationale Projekt MetaSub ein, eine Art mikrobieller Weltkarte. Darin werden die Mikrobiome von Großstädten in aller Welt gesammelt.

"Eine Publikation aus Hongkong beschreibt, wie die U-Bahn während des Tages mit humanem Mikrobiom geflutet wird. Während der Nacht verschwindet das und jede U-Bahn-Linie hat dann ein spezielles, eigenes Mikrobiom." Genau wie menschliche Überreste aus der U-Bahn verschwinden, geschieht dies auch umgekehrt. "Was wir aus der U-Bahn mitnehmen, bleibt nicht permanent auf uns, sondern wird vom eigenen Hautmikrobiom überwachsen. Das ist eine Aufgabe des Hautmikrobioms: eine Schutzschicht bilden."